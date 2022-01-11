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Knight Online chat görevleri nelerdir ve nasıl yapılır?

#Knight Online#Oyun#Görev
Knight Online chat görevleri nelerdir ve nasıl yapılır

Knight online chat, oyun içinde kullanılabilen özel şifreli yahut herkese açık yazışma kanallarıdır. Bu kanalların görevleri ve nasıl yapıldıkları hakkında tüm detayları derledik.

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Knight yabancı kökene dayanan bir kelimedir. Şövalye anlamına gelmektedir. Buradan hareketle söz konusu kanalları exp parti veya farm yaparken kullanmak mümkündür. Ayrıca belli bir arkadaş grubunu içine dahil ederek de devam edilebilir.

 Knight Online Chat Görevleri Nelerdir?

 Toplam olarak 17 adet chat görevi bulunmaktadır. Bu görevler alınarak farklı exp ve ödüllere kavuşulabilir. Oyuna baktığınız zaman tamamlanması gereken birden fazla chat görevi karşınıza çıkmaktadır. Görevler sırasıyla takip edilebilir. Yahut kişi istediği durumda bırakarak sonrasında da devam edebilmektedir.

 Knight online chat görevlerinin listesi şu şekilde sıralanmaktadır: Jed(Maradon), Leia, Crack of all means, Long revenge, Hunter halon, Redin pasha liman, Self-made hero, Failed mission, Hidden truth olmaktadır. Devamında listeyi Liman Chat Görevleri (Redin & Pasha Chat Görevleri), Goblin, Sorcery, Descendant of Hero, Regained Honor, New Hero, Earth & Mars, Uranos pluto chat takip etmektedir.

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 Knight Online Chat Görevleri Nasıl Yapılır?

 Belirtildiği üzere 17 tane görev mevcuttur. Her birini açıklamalı biçimde aktarmak gerekmektedir. İlk olarak Liman chat görevlerinin neler olduğuna değinmek mühimdir. Bu görev parantez içinde Redin & Pasha ismiyle de geçmektedir. Kişi 61 IvI geldiği taktirde bu görev açılmaktadır. Toplamda 21 adet görev vardır. Bu görev Karus ve El Morad haritalarının liman bölgelerinde yer almaktadır.

 Karus haritası Captain Pasha, El Morad ise Redin tarafından başlatılmaktadır. Görevin adı Captain isimlerinden gelmektedir. Liman görevlerinden toplam biçimde 86.125.000 exp kazanma şandı elde edilir.

 Listedeki bir diğer görev Goblin chat görevleri olmaktadır. Bu görev her iki ırk için yer almaktadır. El Morad haritasında Wells ve Grey, Karus haritasında ise Raul ve Berg NPC' lerinden başlamaktadır. 18 adet görev oluşturulmuştur. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılmıştır. Kişi toplamda 117.750.000 exp kazanabilmektedir.

 Sorcery chat görevleri Eslant' ta Pelore yahut Malraseu tarafından verilmektedir. Eslant ve Malraseu, Order of The Sorcery Leader şeklinde geçmektedir. Bu görev tamamlandığı taktirde 171.250.000 exp kazanılmaktadır.

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 Descant of Hero chat görevlerinde toplam olarak 11 adet görev bulunmaktadır. Görevlerin tamamı 60 IvI seviyesine gelindiğinde açılmaktadır. Görev bittiği zaman 29.625.000 exp elde edilmektedir. Regained Honor chat görevleri El Morad Castle yada Luferson Castle' da açılmaktadır. Toplamda 9 seviye bulunmaktadır. Görevlerin tamamı is 65 seviyede geçmektedir.

 New Hero chat görevleri Kaishan' da başlamaktadır. Grant Merchant şeklinde geçen bu bölgede toplam 10 görev yer almaktadır. Kişi 69. seviyeye ulaştığında görev açılmaktadır. Earth & Mars Chat görevleri ise Eslant' ta alınmaktadır. El Morad haritası için Earth isimli Port bulunmaktadır. Karus için de Mars isimli Kurian yer edinmektedir. Burada 11 görev vardır. 19.337.500 exp fırsatı verilmektedir.

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 Jed(Moradon) chat görevleri seri şeklinde yapılmaktadır. Görev serisinin başlaması için Kurian Potrang tarafından verilen görevleri almak gerekmektedir. Leia chat görevleri Ape slotuna giderek Prison Key düşürmekle başlamaktadır. Görev teslim edildiğinde Ring Of Spirit alınmaktadır.

 Crack Of All Means görevleri 50. seviyede başlatılmaktadır. Toplamda 26 görev bulunmaktadır. Görevi yapan kişiler 170 milyon 250 bin exp point almaktadırlar. Long Revenge ve Hunter Halon görevleri 61. seviyede yer almaktadır.

 Redin Pasha Liman chat görevi 21 görev serisinden meydana gelmektedir. 86 milyon 125 bin exp kazandırmaktadır. Self-Made Hero görevi 62. seviyeden itibaren başlamaktadır. Failed Mission görevleri ise 63. seviye sonrasında açılmaktadır. Son olarak Hidden Truth chat görevleri 64. seviyeye gelindiğinde ortaya çıkmaktadır.

 

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#Knight Online#Oyun#Görev

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