Klonlama nedir ve nasıl yapılır? Klonlama örnekleri

Klonlama canlıların gen haritalarının kopyalanması sureti ile gerek yapay gerekse de doğal kopyalarının oluşturma işlemleridir. Klonlama işlemi hücre ve dokularda başlayarak, gen ve hayvan türlerinde de örnekler vermeye başlamıştır.

Klonlama Nedir?

Hücreleri, dokuları, genleri ve hayvanları, gen kopyalama işlemi ile doğal ya da yapay süreli olarak kopyalama işlemlerine klonlama adı verilmektedir. Kopyalama işlemi sonucu ortaya çıkan canlıya da klon denmektedir. İlk klonlama çalışmalarının 1885 yılında yapıldığı bilgisi bulunmaktadır.

Klonlama Nasıl Yapılır?

Klonlama filmlerde görüldüğü ve sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir. Uzun bilimsel çalışmalar sonucunda keşfedilmiştir. Basit anlamda bir üreme işlemini bir çeşit klonlama gibi düşünebiliriz. Mesela bir bitki kökünü ya da tohumunu toprağa vererek aynı bitkiyi elde ederiz. Tabiki de bu bir çeşit doğal çoğalmadır. Tüm bunların yanında bilim adamlarının laboratuvar ortamını kullanarak yaptıkları bilimsel klonlama yöntemleri de bulunmaktadır. Bu yöntemleri çeşitli başlıklar altında sunabiliriz.

Gen klonlanmaları, genlerin bakterilere aktarılması sonucu çoğalmasıyla oluşturulmaktadır. Bu işlem sayesinde hastalıklar ile mücadele kapsamında ilaçlar üretilebilmektedir.

Üreme klonlanmaları, üreme hücrelerinin kaybolması durumunda üreme sağlanması olarak ifade edilebilir. Burada kromozomlar üzerinde çalışılarak, üreme hücrelerinin çekirdekleri üzerinde işlemler yapılmaktadır.

Terapotik klonlanmalar, üreme klonlamasını andıran bir yöntemdir. Burada canlılardan hücrenin aynı şekilde kopyaları alınır. Alınan bu embriyo kopyalarına, bir canlıya yerleştirmek yerine laboratuvar ortamında gelişmesi için gerekli işlemler ve gözlemler yapılır.

Klonlama Örnekleri

Gen klonlanmasına, insülün ilacını, büyüme hormonlarını ve pıhtı önleyen proteinleri örnek verebiliriz. Üreme klonlanmasına, meşhur koyun Dolly'i örnek mümkündür. Son olarak da terapotik klonlamaya, kök hücrelerin kopyalanmasını, bu sayede kopyalanan kök hücrelerinin hasta hücreler ile yer değiştirmesini örnek olarak gösterebiliriz.