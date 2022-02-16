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Klişe nedir, ne anlama gelir? Klişe kelimesinin doğru yazılışı ve TDK sözlük anlamı

Klişe nedir, ne anlama gelir Klişe kelimesinin doğru yazılışı ve TDK sözlük anlamı

20. yüzyılın ilk yarısında literatüre giren klişe kelimesi, dilimize Fransızcadan geçmiştir. İngilizce, İtalyanca ve Almanca gibi Avrupa dillerinde de aynı manada kullanılan bu kelimenin sözlük anlamı kalıptır. Süsleme ve dekorasyonlarda kullanılan figürler için hazırlanan levhalara da kalıp denir. Ancak bu sözcük, günümüzde daha çok mecazi anlamda kullanılır. Klişe nedir, ne anlama gelir? Kelimenin doğru yazılışını örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Klişe kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Standart 2- Şablon 3- Basmakalıp 4- Alışıldık 5- Rutin 6- Yeknesak 7- Tekdüze 8- Alelade 9- Sıradan 10- Olağan 

 Klişe Nedir, Ne Anlama Gelir?

 Belli başlı figürlerin, resimlerin ve motiflerin hızlı ve pratik bir şekilde kopyalanması için hazırlanan kalıplara klişe denir. Tıpkı basmakalıp gibi klişe sözcüğü de günümüzde gerçek anlamından çok mecazi anlamda kullanılır.

 Tekrarlana tekrarlana rutin haline gelmiş, kimseyi şaşırtmayan sözlere ve davranışlara klişe deni. Şaşırtıcı, tuhaf, acayip ve farklı kelimeleri klişe ile zıt anlamlıdır.

 Klişe Kelimesinin Doğru Yazılışı

 Fransızca kökenli bir sözcük olan klişe kelimesinin yazılışı birçok okur tarafından karıştırılıyor. Kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:

 KLİŞE - doğru kullanım

 KILİŞE - yanlış kullanım

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 Klişe TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre klişe kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Çeşitli sanat dallarında ve sektörlerde resimleri ve yazıları kartona ya da mukavvaya geçirmek için kullanılan levha, şablon, kalıp

 İkinci Anlamı: (Mecazen): Çok fazla kişi tarafından çok sık tekrarlandığı için hiçbir şaşırtıcı yönü bulunmayan, alışıldık, bilindik, tekdüze

 Klişe Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Artık klişe haline gelmiş esprilere gülmene çok şaşırıyorum.

 2- Ben sanatımda klişe değil orijinal şeyler yapmak istiyorum.

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