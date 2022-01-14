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Klişe nasıl yazılır? Klişe kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Klişe Nasıl Yazılır?#Sözlük#TDK
Klişe nasıl yazılır Klişe kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Türkçe de günlük konuşma dilinde kullanılan birçok kelime vardır. Kelimeler bazı zamanlarda konuşulduğu gibi yazılmayabilir. Bazı kelimelerin yazımı farklıdır. Günlük hayatta konuşma dilinde farklı şekillerde kullanılabilir. Bu kelimelerden biri de klişe kelimesidir. Klişe kelimesinin nasıl yazıldığı birçok insan tarafından karıştırılmaktadır. Klişe nasıl yazılır? Klişe kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Sizler için klişe kelimesinin yazımı hakkında detayları derledik.

 

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Klişe kelimesi 5 harften oluşan bir kelimedir.

Klişe Kelimesinin Anlamı Nedir?

Klişe kelimesi dilimize Fransız dilinden geçmiş bir kelimedir. Geçmiş zamandan günümüze gelmiştir bu nedenle kelimede değişimler olmuştur. Klişe kelimesinin anlamı uzun süre gündemde kalmış kullanılmış ancak artık etkisini yitirerek çokta önem arz etmeyen anlamında kullanılır. Genel olarak klişe sözler olarak bilinmektedir ve günlük hayatta sosyal medya da sık sık insanların karşısına çıkan bir kelimedir.

Klişe Kelimesi Nasıl Yazılır?

Klişe kelimesi yazımı karıştırılan kelimelerden biridir. Okunduğu gibi yazılmayan bir kelime olan klişe kelimesi 5 harften oluşmaktadır. Ancak yazarken kılişe şeklinde de yazılmaktadır. Klişe kelimesinin doğru yazımında ı harfi yoktur ve doğru yazımı klişe şeklindedir.

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Klişe Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazımı Nedir?

TDK’ya göre klişe kelimesinin doğru yazımı klişe şeklindedir. Klişe kelimesi k harfi ile başlar. Klişe kelimesinin ikinci harfi l harfidir. Sonrasında i harfi gelmektedir. Devamında ise ş harfi ve e harfi gelerek klişe kelimesini oluşturmaktadır.

 

 

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#Klişe Nasıl Yazılır?#Sözlük#TDK

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