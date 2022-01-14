Klişe nasıl yazılır? Klişe kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Klişe kelimesi 5 harften oluşan bir kelimedir.

Klişe Kelimesinin Anlamı Nedir?

Klişe kelimesi dilimize Fransız dilinden geçmiş bir kelimedir. Geçmiş zamandan günümüze gelmiştir bu nedenle kelimede değişimler olmuştur. Klişe kelimesinin anlamı uzun süre gündemde kalmış kullanılmış ancak artık etkisini yitirerek çokta önem arz etmeyen anlamında kullanılır. Genel olarak klişe sözler olarak bilinmektedir ve günlük hayatta sosyal medya da sık sık insanların karşısına çıkan bir kelimedir.

Klişe Kelimesi Nasıl Yazılır?

Klişe kelimesi yazımı karıştırılan kelimelerden biridir. Okunduğu gibi yazılmayan bir kelime olan klişe kelimesi 5 harften oluşmaktadır. Ancak yazarken kılişe şeklinde de yazılmaktadır. Klişe kelimesinin doğru yazımında ı harfi yoktur ve doğru yazımı klişe şeklindedir.

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Klişe Kelimesinin TDK’ya Göre Doğru Yazımı Nedir?

TDK’ya göre klişe kelimesinin doğru yazımı klişe şeklindedir. Klişe kelimesi k harfi ile başlar. Klişe kelimesinin ikinci harfi l harfidir. Sonrasında i harfi gelmektedir. Devamında ise ş harfi ve e harfi gelerek klişe kelimesini oluşturmaktadır.