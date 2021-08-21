Klima Neden Su Akıtır Ve Üretir? Klimanın Su Akıtması Nedenleri Ve Çözümleri

Klimalar başta yaz olmak üzere tüm yıl boyunca yoğun şekilde kullanılır. Günümüz teknolojisi ile beraber artık çok daha hassas bir noktaya ulaşmış olan klimalar, doğal olarak bazı problemler yaratabilmektedirler. Özellikle de klimalar su akıtma ve üretme gibi sorunları oldukça yaygın şekilde ortaya çıkarırlar. Tabii bunun nedenleri ile beraber aynı zamanda çözüm yöntemleri olduğunu söylemek mümkün.

Klima Neden Su Akıtır ve Üretir?

Klima arıza su akıtma ve üretme nedenleri ortak şekilde ön plana çıkmaktadır. Özellikle klima soğutma modunda iken, bakır boruların olduğu kısımda bağlantı elemanları üzerinden havadaki neme bağlı olarak yoğuşmadan kaynaklı su akıntısı meydana gelebilir. Aynı zamanda klima ısıtma modunda ise, çalışırken ya da buz çözme anında dış ünite üzerinden akıtma yapabiliyor. Aslına bakılırsa bu normal bir durum olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak ortaya çıkan durum sürekli hale gelirse ve ciddi bir boyuta ulaşır ise, mutlaka uzman bir destek almak gerekir.

Klimanın Su Akıtması Nedenleri

Aslına bakılırsa klimanın su akıtma nedenleri arasında birçok farklı sebep ortaya çıkabilmektedir. Bu doğal bir süreç ile beraber aynı zamanda doğal olmayan bazı arızalar nedeniyle meydana gelebilir.

- Klima gazı eksikliği

- Klima gazı fazlalığı

- İç ünite bölümünde peteğin kirlenmesi

- İç ünite kısmı dengeli olmayabilir

- Drenaj hortumu tıkanma sorunu

- İç ünite bölümünde su tası tıkanma sorunu

- Drenaj hortumu delinmesi

Bu şekilde birçok farklı sebep söz konusu olabilir. Önemli olan sebebin ortaya çıkarılması ile beraber sorun daha fazla büyümeden çözüm üretmektir.

Klimanın Su Akıtması Çözümleri

Klimanın su akıtması üzerine ortaya çıkacak problemlere karşı çözüm yöntemi açısından özellikle montaj oldukça önemlidir. Dış ünite montajı kapsamında bu durum doğal bir süreç altında gerçekleşir. Ancak montajda bir problem yaşanmış ise ve su akıtma meydana geliyorsa, mutlaka bir servis desteği almak gerekmektedir. Aynı zamanda bakır boruların bağlantı elemanları kapsamında, neme bağlı yoğuşma üzerinden akıtma meydana gelebilir. Bu doğrultuda defrost modül üzerinden bu çözme işlemi yapılması ile beraber sorun ortadan kalkabilir. Eğer bireysel olarak bu çözüm yöntemleri yapılamıyorsa mutlaka uzman bir destek alınması önemlidir.