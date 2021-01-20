Klemens nedir ve ne işe yarar? Klemens çeşitleri

Elektrik konusunda iki farklı kablo arasında bağlantıyı sağlamaya yarayan ekipmana klemens denilmektedir. Özellikle elektrik devrelerinde güvenliği sağlamak için bu malzemenin kullanılması da zorunludur.

Klemens Nedir ve Ne İşe Yarar?

Klemes maddesinin içi vidalı ve ya yaylı oluyor. Bu malzemenin dışı ise genellikle yalıtkan plastikten oluşturmaktadır. Bu yapısı sayesinde klemens güvenli bir şekilde izolasyın sağlamaktadır. Özellikle de elektrik tesisatı sayesinde iki farklı kablo klemens ile birbirine bağlanır. Bu şekilde de düzenli ve güvenli bir bağlantı oluşturulur.

Elektrik panolarının genellikle alt bölümlerinde klemens dizileri yer alır. Bunun yanı sıra elektrik panosunun üzerinde devre elemanlarının bağlantıları yapılır. Bu tüm bağlantılar ise klemenslere indirilmektedir. Bu şekilde de panoların üretim süreçleri bitirilmiş olur.

Klemens Çeşitleri

Klemenslerin oldukça fazla çeşidi bulunmaktadır. Yapılarına göre ; geçiş klemensleri, nötr klemensler, topraklama klemensleri, sigortalı klemensler, kesme ve ayırma klemensleri, sensör ve aktüatör klemensleri ve özel tipte klemensler bulunmaktadır. Aynı zamanda bağlantı şekillerine göre klemensler de dörde ayrılır. Buna göre vida bağlantılı klemensler ile yay bağlantılı klemensler bulunur. Ayrıca push-in bağlantılı klemensler ile pabuç bağlantılı klemensler de yer alır.

Klemenslerin çeşitliliğinin çok fazla olması nedeniyle kullanım alanları oldukça geniştir. Aynı zamanda üretici firmalarda ve satış yerlerinde birbirinden farklı modellerde klemensler çok rahat bir şekilde bulunur. Üreticiler de klemens stoklarını arttırırlar. Ayrıca kablolar bağlanırken hangi kablonun nereye bağlandığının anlaşılması için her ürünün üstüne etiket vurulmaktadır.

Klemens çeşitleri seçilirken çok dikkatli davranılmalıdır. Özellikle kablo kesitine uygun klemensler tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra kablo mutlaka klemensin yuvalarına girmelidir. Eğer buna dikkat edilmez ise bağlantı gevşek ya da çok sıkı olacaktır. Bu da çeşitli hatalara neden olabilir. Bağlantılar doğru bir şekilde yapılmaz ise kısa devre oluşabilir.

Klemens alınırken müşterilerin ihtiyaçlarına ve projelerin de gerekliklerine göre klemens tercih edilmelidir. Bazı projelerde farklı renklerde ve çeşitler klemenslere ihtiyaç duyulabilir. Bunun için de iyi bir araştırma yapma ihtiyacı doğar. Tüm bunlara göre de doğru şekilde klemensler alınmalıdır. Aynı zamanda klemens alınırken içinde bulunan bakırın saflık derecesi çok önemlidir. Çünkü klemenslerin içindeki bakır telin saflık derecesi doğru olur ise daha uzun ömürlü kullanılabilir.