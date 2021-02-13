Klavyede Tl İşareti Nasıl Yapılır? Klavyede Tl İşareti Yapma Kısayolu

Türk Lirası bir işaret atandıktan sonra, dijital ortamda bu işaretin kullanılabilmesi için de klavyelerde bir kısayol yaratılmıştır. Türk Lirası işareti artık fiyatların arkasında ₺ işareti şeklinde kullanılmaktadır.

Klavyede TL İşareti Nasıl Yapılır?

Türk lirasının para birimine bir sembol yaratıldıktan sonra, insanlar bilgisayardan bu sembolü yapabilmenin yollarını merak etmeye başladı. Aslında bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Bu sembolün henüz kısayol olarak bilinmediği zamanlarda, internet üzerinden bu işaret kopyalanarak kullanılıyordu. Fakat artık bu işaretin kısayolu herkes tarafından bilinmektedir. Türk Lirası'nın işareti ₺ şeklindedir.

Önceki yıllarda herhangi bir ürün ya da hizmetin fiyatı dijital ortamda belirtilirken sonuna TL konmaktaydı. (Saç Kurutma Makinası: 120 TL gibi.) Fakat bugün Türk Lirası bir işarete sahip olduktan sonra, fiyatlarında arkasında bu işaret kullanılmaya başlanmıştır. (Saç Kurutma Makinası: 120 ₺ gibi.)

Klavyede TL İşareti Yapma Kısayolu

Klavyeyi kullanarak Türk Lirası yapma kısayolu işletim sistemlerine göre değişkenlik gösterir. Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 işletim sistemlerinde TL işaretini yapmanın kısayolu AltGr + T tuşlarına beraber basmaktır. Mac işletim sistemlerinde ise TL işareti yapmanın kısayolu Option + T tuş kombinasyonunu kullanmaktır.

Eğer telefon klavyelerinden TL işareti yapılmak istenirse, bu durumda ne yapılmalıdır? Hem Android hem de IOS işletim sistemlerinde TL işareti yapmak oldukça kolaydır. Bunun için klavyenin sol alt kısmında bulunan ?123 tuşuna basmanız ve işaret ekranını açmanız gerekir. Tüm Android ve Apple cihazlarından klavyelerindeki bu bölümde TL işareti bulunmaktadır.