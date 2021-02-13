Klavyede Olmayan Semboller, Harfler, Simgeler Ve Karakterler Nelerdir?

Klavye, bizlerin yazılı olarak iletişim kurmamıza yardımcı olan harf, rakam ve bazı sembolleri içermektedir. Klavye üzerinde klasik Latin harfleri ve önemli işaretlerden bir kısmı bulunmaktadır.

Klavyede Bulunan Sembol ve Harfler

Cep telefonlarının özelliği dolayısıyla farklı klavyeler kullanarak birçok sembol ve harfe ulaşılabilmektedir. Fakat tablet ve bilgisayarlar için normal koşullarda mümkün değildir. Kullanabileceğiniz klavye seçenekleri F ve Q olmaktadır. Bu durumda harf olarak sadece Latin alfabesini kullanabilirsiniz. Ayrıca bazı matematiksel sembolleri, noktalama işaretlerini bulmak mümkündür. Gelişen teknolojiyle bazı uygulamalarda farklı sembol ve harflerin kullanıldığını görüyoruz. Fakat tablet ve bilgisayarlarımızdaki geleneksel klavyelerde bu işaretleri bulmamız mümkün olmuyor.

Klavyede Olmayan Semboller, Harfler, Simgeler ve Karakterler

Latin harfleri dışındaki harfler, roma rakamları, farklı para birimlerinin simgeleri bulamayız. Latin harflerinin klasik görünümü haricindeki kullanımları da klavyede bulunmaz. Ölçü birimleri, ifadeler, şekiller ve kalp, çiçek gibi daha birçok işareti klavyelerde bulmak mümkün değildir. Bu durumda kullanıcılar bu işaretleri paylaşabilmek ya da harfleri kullanabilmek için kopya ve yapıştır seçeneklerini kullanarak sorunlarını çözmeye çalışmaktadır.

Klavyede Olmayan Harf, Şekil ve Semboller Nasıl Oluşturulur?

Klavyede olmayan birçok harf ve sembolü bazı alanlarda kullanabilenler olduğu görülmektedir. Klavyede olmayan harf ve işaretlerin ilk ve en bilinen yöntemi kopyalamadır. Farklılık açısından kullanılan bu harf, sembol, ifade ve şekiller genellikle başka uygulamalarda hazırlanarak kopyalama yöntemi ile kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu ise oldukça yorucu ve emek isteyen bir işlemdir.

Klavyede bulunmaya harflere ve işaretlere aslında ulaşmak mümkündür. İşletim sisteminde oluşturulmuş kısa yollar aracılığı ile de bu harf ve sembollere ulaşılabilmektedir. Bu işlem için Charmap kullanmak gerekmektedir. Başlat menüsünde bulunan çalıştır üzerinden

Charmap a ulaşmak gerekir. Burada sisteme işlenen kısa yol verileri alınarak kopyalanabilir. Klavyede bulunmayan bazı harf, sembol ve işaretleri elde etmenin bir diğer yolu Charmap verilerini kullanmaktır.

Aslında en basit yol ise klavyede bulunan alt tuşu sayesinde farklı harf, sembol ve işaretlere ulaşmaktır. Bu şekilde birçok işarete en kolay şekilde ulaşmak mümkündür. Alt tuşu her klavyede bulunan bir kısa yol tuşu olarak bilinmektedir. Alt tuşu ile oluşturacağınız farklı kombinasyonlarla değişik harf, şekil ve sembol kullanımına kolayca ulaşabilirsiniz. Alt tuşu her bilgisayar ve tablet klavyesinde bulunmaktadır. Bu tuşla bazı kombinasyonları bir arada kullanırsanız farklı sembol ve şekillere kolaylıkla ulaşırsınız. Klavyede olmayan birçok harf ve sembol bu şekilde kullanılabilmektedir.