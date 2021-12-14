Klavyede CTRL+X tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

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Klavye kullanımında kişilere sunulan farklı özellikler bulunuyor. Tuşların aynı anda kullanılması bazı kısa yolları oluşturuyor. CTRL + X tuşlarına basıldığında seçili olan yazılar kesilir ve istenilen yere yapıştırılır.

Klavyede CTRL + X Tuşları Nedir ve Ne İşe Yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

Klavyede bulunan tüm tuşların farklı bir görevi bulunuyor. Bilgisayar üzerinde işlem yapan kişiler, yapılan işlemleri kolaylaştırmanın yollarını arıyor. Bilgisayar üreticileri farkı kısa yolların tasarımını yaparak, işlemlerin kısa süre yapılmasını sağlıyor.

CTRL + X tuşları da bilgisayar kullanıcılarına farklı kolaylıklar sağlıyor. CTRL + X tuşları, herhangi bir yazının kesilmesi için kullanılıyor. Kesilen yazılar daha sonra yapıştırılarak kopyalanabiliyor.