Klavyede CTRL+Shift+N tuşları nedir ve ne işe yarar? (Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera)

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Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera gibi büyük tarayıcıların tümünde, CTRL+Shift+N tuşları aynı işlevi görmektedir. Kendi klavye kısayollarını getiren büyük tarayıcılar, kısayolları için bazı farklılıklar yapabilmektedir.

Klavyede CTRL+Shift+N Tuşları Nedir ve Ne İşe Yarar? (Google Chrome, Mozilla Firefox ve Opera)

Klavye kısayolların bilinmesi, bilgisayar kullanıcıları için son derece önemli olmaktadır. Klavye kısayollarının öğrenilmesi ile birlikte bilgisayar kullanıcıları kısayolları kullanmaya başlamaktadır. Hızlı ve gelişmiş bir deneyim yaşatan klavye kısayolları, tarayıcıların tümünde aynı işlemi yapmaktadır.

CTRL+Shift+N tuşları ile tarayıcıların tümünde, yeni bir gizli pencere açılmaktadır. Komutlar çok hızlı bir şekilde çağrıştırıldığından, CTRL+Shift+N tuşları kullanılmaktadır. Bilgisayar kullanıcıları isterlerse kendi tuş kombinasyonlarını belirleyebilmektedir. Özel olarak belirlenen tuş kombinasyonlarından vazgeçilmesi durumunda, standart ayarlara dönüş sağlanabilmektedir. Kendi tuş kombinasyonunu belirlemeyenler, CTRL+Shift+N tuşları ile yeni bir gizli pencere açmaktadır.