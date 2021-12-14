Klavyede CTRL+P tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

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Klavyede bulunan kısa yol tuşları bilgisayarda bulunan tüm uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu kısa yol tuşlarının bilinmesi yapılacak işlemi hızlandırarak zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Klavyede CTRL+P Tuşları Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bilgisayarda CTRL+P tuşunun asıl görevi yazdırma işlemlerinin gerçekleşmesidir. Yazıcı işlemlerinin hızlı bir şekilde açılması ve gerçekleşmesi için kullanıcıların CTRL+P tuşlarını kullanmaları gerekir. Bu tuşlara basıldığında Word, Excel gibi sayfalardaki yazılar hızlı bir şekilde yazdırılmaktadır. Her internet sayfasında ya da programda ekranda bulunan yazıyı ve resmi yazdırmak için kullanılan kısa yol CTRL+P olarak bilinmektedir.

CTRL+P Ne İçin Kullanılır?

Klavyede bulunan CTRL+P kısa yol tuşu yazdırma işlemleri için kullanılmaktadır. Yazıcı ile herhangi bir işlem yapmak isteyen kullanıcıların CTRL+P kısa yol tuşunu kullanarak işlem yapmalar gerekir. Bu işlem ekranda bulunan yazıların ya da belgelerin yazıcıya gönderilmesini sağlar.