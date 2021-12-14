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Klavyede CTRL+F tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

Klavyede CTRL+F tuşları nedir ve ne işe yarar (Word, Excel ve Photoshop)

Klavyeyi etkin bir şekilde kullanmak için kısa yol tuşlarına da hakim olmak gerekiyor. Klavye üzerindeki mevcut tuşların yanı sıra aynı zamanda kombine olarak kullanılan tuşlar da bulunur. Bu tuşların kullanılması klavyeyi daha etkin bir şekilde kullanmayı kolaylaştırır. Kısayol tuşlarından biri olan CTRL+F tuşlarının ne olduğunu ve Word, Excel ve Photoshop üzerinde ne işe yaradığını sizin için detaylı bir şekilde derledik.

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Klavye üzerindeki tuşların dışında birden fazla tuşun aynı anda kullanılması ile de işlem yapılabilir. Bunlara kısa yol tuşları deniliyor. Sık kullanılan kombine tuşlardan biri olan CTRL+F tuş kombinasyonu genel olarak bir sayfada ya herhangi bir alanda arama yapmak için kullanılıyor.

 Klavyede CTRL+F Tuşları Nedir? 

 Klavye üzerinde yer alan CTRL+F internet tarayıcılarında ve işletim sisteminde yer alan programlarda arama bölmesini açmak için kullanılan bir tuş kombinasyonudur. 

 Klavyede CTRL+F Ne İşe Yarar? (Word, Excel ve Photoshop) 

 CTRL+F tuş takımı Word ve Excel programları üzerinde ara ve değiştir sekmesini açmak için kullanılır. Photoshop programında ise last filter özelliğini uygulamak için kullanılır.

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