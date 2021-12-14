Klavyede CTRL+F tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

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Klavye üzerindeki tuşların dışında birden fazla tuşun aynı anda kullanılması ile de işlem yapılabilir. Bunlara kısa yol tuşları deniliyor. Sık kullanılan kombine tuşlardan biri olan CTRL+F tuş kombinasyonu genel olarak bir sayfada ya herhangi bir alanda arama yapmak için kullanılıyor.

Klavyede CTRL+F Tuşları Nedir?

Klavye üzerinde yer alan CTRL+F internet tarayıcılarında ve işletim sisteminde yer alan programlarda arama bölmesini açmak için kullanılan bir tuş kombinasyonudur.

Klavyede CTRL+F Ne İşe Yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

CTRL+F tuş takımı Word ve Excel programları üzerinde ara ve değiştir sekmesini açmak için kullanılır. Photoshop programında ise last filter özelliğini uygulamak için kullanılır.