Klavyede CTRL+C tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

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CTRL+C ile istediğimiz bir yazının, resmin veya dosyanın kopyalamasını sağlayan kısa yol tuşlarıdır.

Klavyede CTRL+ C Nedir?

Klavye üzerinde bulunan iki ayrı tuştan oluşan bir kısa yoldur. Kontrol yani CTRL tuşu ile C harfine aynı anda basılarak elde edilen CTRL+C tuşu ile kopyalama işlemi yapılmaktadır.

Klavyede CTRL+C Ne İşe Yarar?

Mouse yoluyla ya da klavye üzerinden seçtiğiniz yazıyı ya da herhangi bir şeyi CTRL ile birlikte C tuşuna basarak kopyalayabilirsiniz. Word dosyasında yer alan yazıları kopya almak için CTRL+C tuşuna basıldığında istediğiniz yazıyı kopya alabilir ve istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Sadece Word dosyası için değil CTRL+C kısa yolu ile istediğiniz her şeyi kopya alabilir ve yapıştırmak istediğiniz yer yapıştırabilirsiniz. CTRL+C Word, Excel ve Photoshop uygulamalarında sıklıkla kullanılmakta ve işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlamaktadır.