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Klavyede CTRL+C tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

Klavyede CTRL+C tuşları nedir ve ne işe yarar (Word, Excel ve Photoshop)

Klavye üzerinden birçok işlem yapılabilmektedir. Klavye üzerinde tuşların çoğu kısa yol tuşu olarak kullanılabilmektedir. Bu kısa yol tuşlarından en yaygını CTRL+C kısa yoludur. Klavyede CTRL+C nedir? Klavyede CTRL+C ne işe yaramaktadır. Sizler için CTRL+C kısa yolunun ne olduğunu ve ne işe yaradığını detayları ile derledik.

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CTRL+C ile istediğimiz bir yazının, resmin veya dosyanın kopyalamasını sağlayan kısa yol tuşlarıdır.

 Klavyede CTRL+ C Nedir?

 Klavye üzerinde bulunan iki ayrı tuştan oluşan bir kısa yoldur. Kontrol yani CTRL tuşu ile C harfine aynı anda basılarak elde edilen CTRL+C tuşu ile kopyalama işlemi yapılmaktadır.

 Klavyede CTRL+C Ne İşe Yarar?

 Mouse yoluyla ya da klavye üzerinden seçtiğiniz yazıyı ya da herhangi bir şeyi CTRL ile birlikte C tuşuna basarak kopyalayabilirsiniz. Word dosyasında yer alan yazıları kopya almak için CTRL+C tuşuna basıldığında istediğiniz yazıyı kopya alabilir ve istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

 Sadece Word dosyası için değil CTRL+C kısa yolu ile istediğiniz her şeyi kopya alabilir ve yapıştırmak istediğiniz yer yapıştırabilirsiniz. CTRL+C Word, Excel ve Photoshop uygulamalarında sıklıkla kullanılmakta ve işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlamaktadır.

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