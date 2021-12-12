Klavyede Ctrl+Alt+Delete tuşları nedir ve ne işe yarar?

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Ctrl+Alt+Del klavye tuşları bilgisayarı yeniden başlatmayı ya da bilgisayarın görev yöneticisine ulaşmayı sağlayan klavye kısa yol tuşlarıdır.

Ctrl+Alt+Del Nedir?

Klavyede birçok kısa yol tuşu bulunmaktadır. Bilgisayarda bir şey yaparken takıldığında ya da uygulama takıldığında genellikle bu kısa yol kullanılır. Klavyede ctrl, alt ve del tuşlarına basarak sistemi yükleme ya da görev yöneticisini açma ekranını karşınıza çıkartır.

Ctrl+Alt+Del Ne İşe Yarar?

Ctrl+Alt+Del bir uygulama içerisinde uygulama takıldıysa uygulamayı kapatmanızı sağlamak için yapılmış kısa yoldur. Ctrl+Alt+Del tuşlarına aynı anda basarak görev yöneticine ulaşabilir ve size sıkıntı yapan programı görev yöneticisinden kapatabilirsiniz. Ctrl+Alt+Del tuşundan ve görev yöneticinden bir sonuç alamadıysanız Ctrl+Alt+Del tuşlarına iki kere basmanız bilgisayarınız yeniden başlatmanızı sağlayacaktır.