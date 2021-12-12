Klavyede CTRL+A tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Adanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kayaya soruşturma başlattıAdanaspor, maç esnasında statı terk eden Samed Ali Kaya'ya soruşturma başlattı#Adanaspor
Fenerbahçenin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerindendi... UEFA maçı iptal etti, hükmen...#Tottenham
Bakan Koca açıkladı: Omicron varyantı TürkiyedeBakan Koca açıkladı: Omicron varyantı Türkiye'de#Omicron
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Bayram havası yaratacakBakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: 'Bayram havası yaratacak'#Asgari Ücret
Bakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğizBakan Nebati: Ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz#Nureddin Nebati
Cani baba Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiCani baba! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti#Kadın Cinayeti
Trabzonsporun tarihi serisi sona erdi Antalyaspora 2 golle kaybettiTrabzonspor'un tarihi serisi sona erdi! Antalyaspor'a 2 golle kaybetti#Süper Lig
Eksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu Son tablo açıklandıEksik ve tam aşılılar... Bakan Koca farkı ortaya koydu! Son tablo açıklandı#Koronavirüs
ABDde hortum felaketi: Bilanço artıyor Validen korkutan açıklama geldiABD'de hortum felaketi: Bilanço artıyor! Validen korkutan açıklama geldi#ABD
Blue Origin 3üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attıBlue Origin 3'üncü kez uzaya turist götürdü... Birçok ilke imza attı!#Blue Origin
Hastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haberHastanede tedavi görüyordu... Usta oyuncudan sevindiren haber!#Kadir İnanır
Bahçeliden Alparslan Türkeş açıklaması Tarihi adım diyerek duyurduBahçeli'den Alparslan Türkeş açıklaması! 'Tarihi adım' diyerek duyurdu#MHP
Şaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktıŞaşkına çeviren kare... Görenler tekrar tekrar baktı#Yılın Fotoğrafları
Taraftarı çılgına çeviren olay Takım küme düştü, aynı gece parti verdiTaraftarı çılgına çeviren olay! Takım küme düştü, aynı gece parti verdi#Douglas Costa
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Klavyede CTRL+A tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

Klavyede CTRL+A tuşları nedir ve ne işe yarar (Word, Excel ve Photoshop)

Bilgisayarlar günümüzde teknolojini gelişmesiyle farklı özelliklere sahip olabiliyor. Bilgisayar kullanıcıları birçok kombinasyon araştırması yaparak işlemlerini daha kolay halletmek istiyor. Bilgisayar kullanıcıları klavyede bulunan CTRL + A tuşunun tam olarak ne işe yaradığını merak ediyor. Klavyede CTRL+A tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop) Sizlere CTRL + A kombinasyonu hakkında tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Bilgisayarda yazı yazabilmek için klavye kullanılması gerekiyor. Klavye üzerinde yer alan tuşlar arasında CTRL ve A tuşu bulunuyor. CTRL + A tuşuna basıldığında bir ekranda bulunan tüm yazılar seçilmiş oluyor.

 Klavyede CTRL + A Tuşları Nedir ve Ne İşe Yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

 Bilgisayarlarda kullanabilecek farklı programlar bulunuyor. Yazı yazmak veya şablon hazırlamak için kullanılan programlarda kısa işlemler bulunuyor. Daha hızlı işlem yapabilmek için klavyede yer alan kısa yollar kullanılabiliyor. CTRL + A kısa yollar arasında yer alan bir seçenektir. Bireyler CTRL + A tuşlarına basarak ekranda bulunan tüm işlemlerin tamamını seçebilir. Ayrı ayrı uğraşmak istemeyenler CTRL + A basarak tüm yazıları seçebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat