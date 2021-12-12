Klavyede CTRL+A tuşları nedir ve ne işe yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

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Bilgisayarda yazı yazabilmek için klavye kullanılması gerekiyor. Klavye üzerinde yer alan tuşlar arasında CTRL ve A tuşu bulunuyor. CTRL + A tuşuna basıldığında bir ekranda bulunan tüm yazılar seçilmiş oluyor.

Klavyede CTRL + A Tuşları Nedir ve Ne İşe Yarar? (Word, Excel ve Photoshop)

Bilgisayarlarda kullanabilecek farklı programlar bulunuyor. Yazı yazmak veya şablon hazırlamak için kullanılan programlarda kısa işlemler bulunuyor. Daha hızlı işlem yapabilmek için klavyede yer alan kısa yollar kullanılabiliyor. CTRL + A kısa yollar arasında yer alan bir seçenektir. Bireyler CTRL + A tuşlarına basarak ekranda bulunan tüm işlemlerin tamamını seçebilir. Ayrı ayrı uğraşmak istemeyenler CTRL + A basarak tüm yazıları seçebiliyor.