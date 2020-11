Klasisizm nedir? Klasisizm sanat akımı kurucusu, örnekleri, eserleri ve temsilcileri hakkında bilgi

Klasisizm edebiyat akımı 17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış, 19. yüzyılın başına kadar Avrupa sanatında etkili olmuştur. Aristokratik değerleri ön plana çıkaran akımın temsilcileri, seçkin bir kitleye hitap etmiştir. Klasisizm sanat akımı ise İtalya'da doğmuştur. Barok sanat akımına tepki olarak doğan bu sanat akımı, sonraki yıllarda İspanya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde etkisini sürdürmüştür.

Klasisizm Nedir?

Klasisizm akımının temelinde Fransız düşünür Rene Descartes'in ''Düşünüyorum öyleyse varım'' sözü yer alır. Buna göre, insanlık ve sanat, ancak düşünce gücüyle gelişme gösterebilir. Avrupa'da klasisizm akımının doğması ile birlikte duygular ikinci plana atılmış, kaleme alınan eserlerde akıl ve sağduyu öne çıkmıştır.

Akımın temsilcileri ''Sanat, sanat içindir'' anlayışını benimsemiştir. Yazarlar tiyatro oyunlarında ve şiirlerde içerikten çok üsluba ağırlık vermiştir. Deneme ve fabl türündeki eserlerde ise hem biçim hem de içerik eşit derecede önemlidir. Klasisizmde Aristoteles'in Mimesis kavramı önemli yer tutar. Sanatçının görevi doğayı olduğu gibi taklit etmektir. Söz sanatlarından kaçınılmalı, eserler olabildiğince sade bir dil ile kaleme alınmalıdır. Ancak sokak dili yerine ''üst-dil'' adı verilen bir üslup benimsenmiştir.

17. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Klasisizmde, din dışı konular da ele alınmıştır. Birçok eserde yardımlaşma ve hoşgörü gibi toplumsal faziletler yüceltilmiştir. Bu akım ''üç birlikte kuralının'' yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır. Buna göre her tiyatro metninde ve romanda, yer, olay ve zaman unsurlarının bulunması zorunludur.

Tiyatro oyunlarında başta Zeus, Apollon, Hera ve Athena olmak üzere birçok mitolojik kahramana yer verilmiştir. Miguel de Montaigne ise deneme türünün öncüsü kabul edilir. Fransız yazar, kaleme aldığı deneme türündeki yazılarla Klasisizm sanat akımının gelişmesinde etkili olmuştur.

Klasisizm Sanat Akımının Kurucusu

Klasisizm sanat akımının kurucusu Fransız şair Nicolas Boileau-Despréaux'dur. Boileau, 1 Kasım 1636 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te doğdu. Yazdığı eserler İngiliz Edebiyatını da etkileyen şair, tiyatro oyunu ve eleştiri yazıları da kaleme aldı. En önemli eseri olarak kabul edilen ''Şiir Sanatı'' kitabı 1674 yılında yayımlandı ve 20 dile çevrildi.

Klasisizm Örnekleri, Eserleri ve Temsilcileri

1- Tiyatroda Klasisizmin Temsilcileri ve Eserleri

Moliere: Cimri, Kibarlık Budalası, Hastalık Hastası, Beklenmedik Engeller, Scapin'in Dolaplar

Pierre Corneille: La Galerie du Palais, l'Illusion comique

2- Edebiyatta Klasisizmin Temsilcileri ve Eserleri

La Bruyere: Karakterler

Michel De Montaigne: Denemeler

Jacques-Bénigne Bossuet: Kitab-ı Mukaddesten Çıkarılmış Politika,

Jean De La Fontaine: Tilki ve Leylek, Kartal ve Baykuş, Kurbağa ve Fare, Ağustos Böceği ile Karınca, Çocuklar İçin Masallar

3- Resim Sanatında Klasisizmin Temsilcileri ve Eserleri

Herbert James Draper: Uçan Balık, Lamia, Icarus'un Ağıdı, Ulyses and the Sirens

Nicolas Poussin: Germanicus'un Ölümü, A Dance To The Music of Time, Eliezer ve Rebecca

Claude Lorrain: Gün Batımında Liman, Pastoral Manzara: The Roman Campagna

Eugene de Blaas: Çiçek Kız, Genç ve Güzel, İki Çocuk, Balkondaki Leydiler, Aşk Mektubu

Charles Le Brun: Dedalus ve İkarus, Apethosis of Luis XIV.

Joseph Marie Vien: Sultan Reine, Tatlı Melankoli,

4- Felsefede Klasisizmin Temsilcileri ve Eserleri:

Blaise Pascal: Düşünceler,

Rene Descartes: Yöntem Üzerine Konuşma, Dünya ya da Işık Üzerine İnceleme, Ruhun Tutkuları