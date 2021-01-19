KKTC’ye altı yeni okul

Yakın Doğu Oluşumu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında ‘6 İlçeye 6 Okul’ projesinin gerçekleştirilmesi için imzalanan protokolle proje başladı. Protokol, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tarafından imzalandı. Protokolün amacı, “KKTC’nin eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlanması ve Bakanlığın ilkokul ihtiyacının karşılanması amacıyla bakanlıkla işbirliği halinde Yakın Doğu Oluşumu tarafından her ilçeye tam teşekküllü bir ilkokul kazandırılmasıdır” ifadesiyle açıklandı. Protokol gereği, inşa edilecek altı ilkokulun inşaat ve eğitime hazır hale getirilmesi için gerekli donanım ve altyapı için gerekli yatırımlar Yakın Doğu Oluşumu tarafından karşılanacak. Projelerin yasal süreçleri, okul ihtiyacı olan bölgelerin belirlenmesi ve okulların ulaşım altyapılarının yapımını ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı üstlenecek.

‘YATIRIMLAR VE ADIMLAR BÜTÜN TOPLUM İÇİN BİR İŞARET FİŞEĞİ NİTELİĞİNDE’

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkenin eğitim altyapısını güçlendirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek Günsel Ailesi’nin almış olduğu altı ilçeye altı ilkokul inşa etme kararının buna büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Olgun Amcaoğlu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e hitaben “Sizin yaptığınız yatırımlar ve attığınız adımlar bütün toplum için bir işaret fişeği niteliğinde. Milli eğitimin önemine dikkat çekiyorsunuz. Hem eğitime yatırım yapıp hem de devletin eğitim altyapısına katkıda bulunmanız bizi çok mutlu ediyor. Günsel Ailesi’nin attığı bu adım Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve ülke için çok önemli bir başlangıç noktası olacak. Bir ebeveyn ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak, eğitim camiamız ve çocuklarımız adına Günsel Ailesi ve Yakın Doğu Ailesi’ne canı yürekten teşekkürlerimi sunarım” dedi.

‘PROJENİN GERÇEKLEŞMESİNİN HEYECANINI YAŞIYORUZ’

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, imza törenindeki konuşmada şunları söyledi:

“Yakın Doğu Ailesi’nin bir ferdi olarak doğduğumuz, büyüdüğümüz, kökleşmek istediğimiz ülkemize katkı sunmak istiyoruz. Günsel Aile Kurulu, aldığı kararla ülkemizin altı ilçesinin her birine altı ilkokul inşa etme kararı aldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, projenin hayata geçirilebilmesi için çok hızlı ve etkili bir destek verdi. Eğitimimize, köklerimize güç katacak, altı ilçeye altı ilkokul projesinin gerçekleşmesinin heyecanını yaşıyoruz. Yaptığımız katkıların bize huzur ve kalkınma olarak döneceğini ve ülkemizi dünyanın gıpta ettiği bir yere dönüştüreceğinin bilincindeyiz.”