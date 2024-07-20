KKTC uyruklu öğrencilere Türk vatandaşı statüsü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50’nci yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni’nde KKTC vatandaşı öğrencilerin üniversitelerde katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceğini açıkladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi:

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA UYGULANACAK

“Bu yıl konuyla ilgili karara eklenen fıkrayla yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında devlet üniversitelerine kayıt yaptıran KKTC uyruklu öğrencilerin herhangi öğrenim ücret ödemeyecekleri hüküm altına alındı. Kararın uygulanmasına ise 2024-2025 eğitim öğretim yılında başlanılacak. Bu kararla KKTC uyruklu olup KKTC’de ortaöğretimini tamamlayan tüm öğrenciler ister Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) isterse Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile devlet üniversitesine kayıt yaptırmış olsun, program süreleri boyunca hiçbir ücret ödemeyecekler. Ancak programı aşan ya da ikinci bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı ücreti alınacak.”