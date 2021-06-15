KKDF nedir, nasıl hesaplanır? Kaynak kullanımı destekleme fonu ne işe yarar?

KKDF, konut kredisi hariç olmak üzere tüm kredi işlemlerinde hesaplanan faiz oranları üzerinden alınır. KKDF aynı zamanda, gerçek ya da tüzel kişi ayrımı gözetilmeden, kullanılan vadeli ve krediler yapılan ithalatlar üzerinden alınan bir fondur.

Kkdf Nedir?

KKDF, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’nun kısaltmış halidir. Kredi için alınan faiz oranı üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmak için banka tarafından oranında alınır. Konut kredisi hariç olmak üzere tüm kredi işlemlerinde de hesaplanan faiz üzerinden alınır.

KKDF kesintisi, konut kredilerinde uygulanmaz. KKDF, 15 Ağustos 2014’ten önce olarak tahsil edilirken bu kesinti, 15 Ağustos 2014 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’ye göre alınan kararla, tüketiciler için olarak düzenlendi. Aynı zamanda ticari kredilerde ide, %3 olarak uygulanan KKDF bu tarihten itibaren kaldırıldı.

Kkdf Nasıl Hesaplanır?

KKDF üzerinden alınan faiz üzerinden oranı baz alınarak hesaplanıyor. Örneğin, borcun 1’inci vadesinde olduğu gibi aylık 129 TL olarak hesaplanan faiz üzerine uygulanması durumunda (129*0,15) = 19,35 TL KKDF vergisi alınıyor.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Ne İşe Yarar?

Merkez Bankası tarafından 1988 yılında uygulamaya konulan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulamasını bir kredi ve para politikası aracı olarak kullanmaya başladı. Merkez Bankası 2002 yılına kadar KKDF’yi takip ederek uygulamasını fiilen sürdürdü. 2002 yılından sonra da KKDF takip ve tahsilatı Maliye Bakanlığı’na devredildi.

BSMV ve KKDF vergileri İhtiyaç ve taşıt kredisinde olduğu gibi kredi kartı için hesaplanan faizlerden de alınıyor. Ama kredi kartından bir gecikme ya da taksitli nakit avans kullanımı olmadığında herhangi bir faiz ödenmediği için normal kullanım olduğunda BSMV ya da KKDF vergileri ödenmiyor. KKDF, yurt dışından kredi kullanan, yurt içinden tüketici kredisi kullanan ve vadeli ithalat yapan kişilerden alınır.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hangi İşlemler Üzerinden Yapılır?

KKDF kesintisinin yapıldığı kredili işlemler şu şekilde açıklanabilir,

Yurt içinde bankalar ve finansman şirketleri tarafından kullanılan tüketici kredileri

Vadeli ithalat işlemleri

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışına verdikleri krediler