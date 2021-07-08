Kkd Nedir? Kişisel Koruyucu Donanım Tipleri Nelerdir?

Kişisel koruyucu donanım cümlesini gerek iş hayatımızda gerekse günlük hayatımızda korunmak amacıyla mutlaka duymuşuzdur. Özellikle risk teşkil eden ve güvenlik gerektiren iş alanlarında sıklıkla karşımıza çıkmıştır.

Kişisel Koruyucu Donanım (Kkd) Nedir?

Bir ya da birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşılık olmak üzere korunmak amacıyla ilgili kişiler tarafından giyilen, takılan veya taşınmak amacıyla tasarlanmış olan ürün, cihaz, alet ve malzemeler bütününe kişisel koruyucu donanım denmektedir.

Kişisel koruyucu donanım ürünlerine örnek vermek gerekirse güvenlik ayakkabıları, koruyucu giysiler, koruyucu eldivenler, göz koruyucu bantlar, göz koruyucu gözlükler, yüksekten düşmeyi önleyen emniyet kemerleri verilebilmektedir.

Bu ürünler piyasada çeşitli iş alanlarında kullanılmaktadır. Fabrikalarda riskli işler gerçekleştiren işçiler, kaynakçılar, sağlık çalışanları gibi çeşitli elemanlar kişisel koruyucu donanımı kullanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kişisel koruyucu donanım ürünleri uygunluk bakımından denetlenmektedir. Bu malzemeler cihazlar da dahil olmak üzere CE uygunluk işaretine sahip olmalıdır.

Bu işaret yönetmeliğe göre bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve ürünlerin bu uygunluk çerçevesinde üretildiğini kanıtlayan bir işarettir. Bu bakımdan kişisel koruyucu donanım alanında bu uygunluk işareti oldukça önem arz etmektedir.

Bu alandaki ürünlerin güvenli ve uygun olması için yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Tarafların sorumlulukları kişisel koruyucu donanım alanında yer almaktadır.

Kişisel Koruyucu Donanım Tipleri Nelerdir?

Kişisel koruyucu donanım tipleri çeşitli türlere ayrılmaktadır. Baş koruyucuları, el ve kol koruyucuları, göz ve yüz koruyucuları, kulak koruyucuları, bacak ve ayak koruyucuları, gövde ve vücut koruyucuları, solunum sistemi koruyucuları kişisel koruyucu donanım tiplerini oluşturmaktadır.

Bu tiplerde yer alan her ürün çalışanın iş sağlığı güvenliği riskine karşılık olarak tasarlanmış malzemelerdir.

Kişisel koruyucu donanım ürünlerini kullanmak iş yerinde ne kadar önlem alınmış olsa dahi üretim sırasında kullanılan araçların çalışmadan kaynaklı olarak tehlike oluşturma riskine karşılık kullanımı zorunlu ürünlerdir.

Vücudun korunması el, baş, göz, kulak, ayak organlarının korunmasını ifade etmektedir. Solunum sisteminin korunması insan sağlığına zararlı olabilecek duman, sis, buhar, gaz ve sıvıların olumsuz etkilerden korunmak anlamına gelmektedir.

Temiz hava sağlayan solunum cihazları, ortamda solunan havayı temizleyen solunum cihazları, mekanik filtre tipi maskeler, kimyasal filtre tipi maskeler, toz maskeleri, gaz maskeleri kişisel koruyucu donanım tiplerinden solunum sistemi koruyucu ürünleridir.

Özel koruyucu eldivenler, parmak kılıfları, tek parmaklı eldivenler, kolluklar, bilek koruyucuları, parmaksız eldivenler kişisel koruyucu donanım tiplerinden el ve kol koruyucu ürünlerdir.

Toz gözlüğü, yarı açık kullanımlı gözlük, kaynakçı gözlüğü, bükülebilir çerçeveli gözlük kişisel koruyucu donanım tiplerinden göz ve yüz koruyucu ürünleri arasındadır.

Koruyucu başlıklar ve çeşitleri ise kişisel koruyucu donanım tiplerinden baş koruyucu ürünleri arasında yer almaktadır.

Kulak tıkaçları ve kulaklıklar ise kişisel koruyucu donanım tiplerinden kulak koruyucu ürünlere örnek verilebilmektedir.

Metal pençeli ayakkabılar, özel tip ayakkabılar, çelik burunlu ayakkabılar, kıvılcım çıkarmayan ayakkabılar, dizlikler ve diğer çeşitler ise kişisel koruyucu donanım tiplerinden bacak ve ayak koruyucu ürünler arasındadır. Aynı zamanda bu ürünler ayak parmaklarını da korumak amacıyla tasarlanmıştır.

İş elbiseleri, koruyucu yelekler, koruyucu pantolonlar, koruyucu üst ürünleri ise çeşitli malzemelerden yapılarak kişisel koruyucu donanım tiplerinden gövde ve vücut koruyucu ürünler arasında gösterilmektedir.