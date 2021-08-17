Kj nedir, nasıl hesaplanır? Kj ile Kcal arasındaki farklar nelerdir?

Kilojoule kavramı “kJ” ile gösterilir ve bin (103) joule’a eşit olmaktadır. Çoğu ülkeler içerisinde besin gıda standartlarının enerji değerleri kilojoules (kJ) cinsinden ifade edilir. Bir kilojoule saniyede tam gün ışığında Dünya'nın bir metrekare tarafından alınmış olan güneş radyasyonunun yaklaşık olarak miktarını ifade eder.

Kilojoule Nedir?

Kalori, enerji ölçüm birimi şeklinde ifade edilir. Bahsedilen enerji yiyeceklerde ve içeceklerde veya egzersiz sonrası olan süreçte vücutta yakılabilen enerji biçiminde ifade edilir. Kalori enerji birimi kilokalori veya kilojoule şeklinde gösterilebilir. KJ kısaltması, kilojoule olarak ifade edilir. 1 kilogram joule ise 1000 joule biçiminde ifade edilir.

Tıp alanına bakıldığında ise kilojoule kavramı, vücuda alınmakta olan yiyecekler ve içecekler için kullanılan bir kavramı oluşturur. Bunun dışında kimyasal bir reaksiyona bakıldığında ise mol başına düşmüş olan kj terimi kj/mol biçiminde ifade edilir. Yiyecekler ve içecekler baz alındığı durumda daha yağlı olan yiyecekler ve alkol gibi çeşitli içecekler KJ açısından çok daha yüksek olmaktadır.

KJ İle KCAL Arasında Yer Alan Farklar Nelerdir?

Kilojoule ile kilokalori arasında yer alan farklar sık sık merak edilen konulardan bir tanesidir. Özellikle ürünlerin arkasında yer alan ambalajlarının üzerinde bu iki kavrama sıklıkla rastlamak mümkündür. Kilojoule ile kilokalori arasında mevcut olan temel farka bakıldığında yiyeceklerden ve içeceklerden kişilerin almış olduğu enerji kilokalori şeklinde ifade edilir. Bir kilokalori bin kalori eder. 1 kilokalorinin değerine bakıldığında ise yaklaşık olarak 4.2 kilojoule olarak ifade edildiği görülür. Bu iki kavram arasında yer alan temel fark sahip oldukları değerlerdir. İkisinin almış olduğu değerler farklı rakamlar ile ifade edilir.

Kalori Nedir?

Kalorinin simgesi cal ile gösterilir. Atmosfer basıncı içerisinde 1 gram olan suyun sıcaklığını 1 °C artırabilmek için gereken enerji miktarıdır. Kilokaloriye büyük kalori adı da verilir. 1000 kaloriye eşit olmaktadır. 1925'ten itibaren kalori, joule kavramı ile belirlenmiştir. Enerji birimi olarak bakıldığında kalori, bir maddeye verilmiş veya eklenmiş olan ısı miktarını belirlemek amacı ile kullanılır. Bahsedilen maddelerin ısı kapasiteleri, erime veya buharlaşma ısıları ve kimyevi bir değişmeye bağlı olan reaksiyon ısıları her zaman kalori kavramı ile ifade edilir.

1 kalori yaklaşık olarak 4,184 joule'e eşit olmaktadır. 4 kibrit çöpü yakıldığı zaman 1 kalorilik enerji açığa çıkmaktadır. Bununla birlikte "fiziksel" olan kalori ise yiyeceklerin veya içeceklerin enerji değerlerini göstermekte kullanılmakta olan kalori ile karıştırılmamalıdır. Yiyeceklerde kullanılmakta olan kalori "C" ile gösterilip 1000 cal değerinde olmaktadır.

Kalorinin Özellikleri Nelerdir?

Diyet yapan kişiler ve daha sağlıklı beslenmeye dikkat eden bireyler için kalori hesaplamaları son derece önemlidir. Özellikle kilo alınmaması amacı ile insanların belirli bir kaloriyi aşmamaları gerekir. Bununla beraber diyet yapmakta olan kişilerin de günlük gereksinim duydukları kalori miktarının çok daha altında kalori almaları gerekir.

Kalori kavramı, bir gram olan su sıcaklığının 15.5 derecenin yerine 16.5 dereceye çıkarılması için kullanılmakta olan enerji şeklinde ifade edilir. Beslenme biçiminde de buna kilokalori adı verilir. Besinlerin tüketilmesi sürecinde öğütülmesinin ardından besinler enerjiye dönüşür. Bahsedilen enerjiye ise kcal adı verilir. Yenilen her besinin kendisine ait bir kalorisi bulunur.