Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

‘Kızlı erkekli oturmasınlar’ diyen müdür görevden alındı

#Bursa#Okul#Müdür
‘Kızlı erkekli oturmasınlar’ diyen müdür görevden alındı

Okulda kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere yazı gönderen Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, hakkında açılan soruşturma kapsamında görevden alındı.

Haberin Devamı

Müdür Akın, hazırladığı evrakta, “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” demişti. Sosyal medyada tepki toplayan bu talimat hakkında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmıştır” açıklaması yaptı. Soruşturma kapsamında Müdür Haydar Akın görevden alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Okul#Müdür

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu

BAKMADAN GEÇME!

Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek
Mariupol cehenneminde 20 gün Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: Etrafımız sarılmıştı

Mariupol cehenneminde 20 gün! Ruslar onların peşindeydi, o iki gazeteci anlattı: "Etrafımız sarılmıştı"

#Mariupol
Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargile uzaklaştırma kararı aldırdı

Pelin Batu doktor eşi Macit Bitargil'e uzaklaştırma kararı aldırdı

#Pelin Batu