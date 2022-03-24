‘Kızlı erkekli oturmasınlar’ diyen müdür görevden alındı

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Müdür Akın, hazırladığı evrakta, “Değerli öğretmen arkadaşlarımız, 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” demişti. Sosyal medyada tepki toplayan bu talimat hakkında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmıştır” açıklaması yaptı. Soruşturma kapsamında Müdür Haydar Akın görevden alındı.