Kızını Dövmeyen Dizini Döver atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Aile her insanın eğitim yuvasıdır. Evlilik hayatında kız çocuklarının ve erkek çocuklarının uygulayacakları çok sayıda kuralı aile hayatında öğrenir. Özellikle kız çocukları aileyi kuracak olan, çocuklarının yetiştirilmesinde daha çok ve daha önemli rolü olan taraf olduğu için özellikle kız çocuğunun yetiştirilmesi önemlidir.

Kızını Dövmeyen Dizini Döver Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Anne ve babalar kız çocuklarını evlilik dönemine hazırlamalıdır. Özellikle anne kız çocuğuna anne olma sorumluluğunu, ev işlerinin yapılışını öğretmelidir. Sorumluluk almayı ve bu sorumlulukları yerine getirmeyi öğretmelidir. Kızını iyi yetiştirmemiş olan anne, kızının evlendiği el kapısında yaşayacağı sorunlar sebebiyle sıkıntı çekerek dövünecektir. Fakat bu pişmanlık gecikmiş pişmanlıktır.

Kızını Dövmeyen Dizini Döver Atasözünün Cümledeki Kullanım Örneği

Annem kardeşim hakkında duyduğu şeylerden sonra, kızını dövmeyen dizini döver diyerek ağlamaya başladı.