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Kızılderililer Türk müdür? Kızılderililerin Türk olduğu söylentisi doğru mudur

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Kızılderililer Türk müdür Kızılderililerin Türk olduğu söylentisi doğru mudur

Birçok farklı benzerlikten dolayı Kızılderililerin Türk olup olmadığı merak edilen konular içerisinde gelir. Aynı zamanda bu durum farklı filmlere de konu olmuştur. Peki Kızılderililer Türk müdür? Kızılderililerin Türk olduğu söylentisi doğru mudur? İşte bu konu üzerine merak edilenler.

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Antropologların yapmış olduğu araştırmalar neticesinde Kızılderililerin Türk olup olmadığına dair bazı veriler ortaya çıkmıştır. Bu delillerden yola çıkmak suretiyle pek çok kişi bunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

 Kızılderililer Türk müdür?

 Her ne kadar bir efsane olarak öne çıksa dahi, Amerikan yerlilerinin Türk olduğuna yönelik araştırmalar bulunmaktadır. Aynı zamanda Bunlar Kızılderililer olarak bilinir. Bunun temel nedeni ise Rus ve Amerikan antropologların bilimsel ve coğrafi araştırmaları öne çıkmaktadır.

 Özellikle Kızılderililerin genetik beşiğinin Orta Asya’nın Altay bölgesine uzandığına dair deliller bulunuyor. Bu da Kızılderililerin kökenini nihai açıdan Türk olduğuna yönelik iddiaları oldukça güçlendirmektedir.

 Kızılderililerin Türk Olduğu Söylentisi Doğru mudur?

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 Son yıllarda popüler olması ile beraber Kızılderililerin Türk olduğu söylentisi devamlı olarak dile getiriliyor. Bunun nedeni ise yapılan araştırmalardır. Özellikle Rus ve Amerikan antropologların araştırmaları, Kızılderililerin kökeninin Orta Asya kadar uzandığını göstermektedir.

 Türkiye'nin Altay koluna kadar uzanan Kızılderililerin genetik yapısı, bu durumu daha da güçlendirmektedir. Tabii her ne kadar böyle deliler olsa dahi, kesin olarak bu konuda herhangi bir kanıt olmadığını da ifade etmek mümkün. Yine de günümüzde merak edilen konular içerisinde bulunuyor.

 

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