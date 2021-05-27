Kızılay Nedir? Ne Zaman Kurulmuştur? Kızılay Nereye Bağlı?

İnsanoğlu her dönem dara düşebilir ve yardıma muhtaç bir hale gelebilir. Bu bazen bir savaş, bazen ise bir afet sonucunda ortaya çıkabilir. Ülkemizde de adını her zaman duyduğumuz bir kuruluştur Kızılay. Sürekli yardımlara koşan, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren bu kuruluş oldukça köklü ve güçlü bir yardım kuruluşudur.

Kızılay Nedir?

Kızılay savaşta ve barışta ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşan bir kuruluştur. Savaş esnasında yaralılara, yetim kalmış çocuklara, dul kalmış kadınlara; barışta ise deprem, yangın, sel gibi felaketlere uğrayan insanların barınma, giyinme yiyecek gibi temel ihtiyaçları konusunda yardım eli uzatan köklü bir kuruluştur.

Kızılay aynı zamanda fakirlere, düşkün ve kimsesizlere de yardım eder. Kızılay aş evleri kurar, Kızılay engelli ve durumu olmayan bireylere tekerlekli sandalye ve koltuk değneği temin eder, Kızılay ihtiyaç sahibi hastalara yapay organ ve ilaç desteğinde bulunur. Kızılay aynı zamanda kan bağışında bulunmak isteyen kişilerden kan toplar ve bu kanları ihtiyaç anında ihtiyaç sahipleri için kullanır.

Bünyesinde birçok çalışanı bulunan Kızılay’ın hem maaşlı hem de gönüllülük esasına göre çalışan personeli vardır. Kızılay dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın, tek ayrımını ihtiyaç sahibi olanlar şeklinde yapan, yurt içinde ve yurt içinde faal olarak yardım görevlerinde bulunan büyük bir kuruluştur. Dünyanın neresinde olursa olsun Kızılay hep orada olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Ne Zaman Kurulmuştur? Kızılay Nereye Bağlı?

Kızılay 22 Ağustos1864 yılında 12 hükümetin katılımıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde kurulmuştur. Tamamen tarafsız, bağımsız ve yansız bir kuruluştur. Kızılhaç ve Uluslararası Kızılay hareketine bağlıdır. Türkiye’de ilk olarak 11 Haziran 1868 yılında o zamanki adıyla "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla faaliyete geçmiştir. Kızılay karşılıksız yardım eden bir kuruluş olduğundan herhangi bir gelire sahip değildir. Kızılay’ın tek gelir kaynağı hayırsever vatandaşların yapmış olduğu bağışlardır.