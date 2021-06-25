Kıyam Nedir? Namazda Kıyam Ne Anlama Gelir

Bu kelimenin fiil hali ''kıyam etmek'' şeklinde yazılır. Kıyam etmek fiilinin ayağa kalkmak dışında iki farklı manası daha var. Bunlardan ilki bir şey yapmak üzere davranmak ve harekete geçmektir. Kıyam etmek aynı zamanda başkaldırmak anlamına gelir. Osmanlı döneminde bu sözcük, daha çok zulme ve haksızlığa karşı ayaklanmak manasında kullanılmıştır.

Kıyam Nedir?

Kıyam namazın temel rükunlarından biridir. Diğer iki rükun sırasıyla rüku ve secdedir. Arapça kökenli bir sözcük olan kıyam, aynı zamanda yeniden dirilmek ve yaratılmak anlamına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan kıyamet ise, ölülerin diriltileceği gün demektir.

Özellikle 14. yüzyıldan sonra birçok mutasavvıf, mahşer günü için yevm'ül kıyam kelimesini kullanmıştır. Yevm Arapçada kısım ve zaman demektir. Yevm'ül kıyam da dirilme günü manasına gelir.

Namazda Kıyam Ne Anlama Gelir?

Namazda secde, Allah'a itaati ve koşulsuz teslim olmayı temsil eder. Allahu Teala, birçok ayette yalnızca ona ibadet etmemizi emreder. Başka ilahlar edinmek ya da bir başka insana ilahi vasıflar yüklemek şirktir ve şirk en büyük günahların başında gelir. Bu nedenle namazda secde ve kıyam rükunları vardır.

Allah'ın huzurunda secde eden kul, tüm nefsani ve dünyevi isteklerinden vazgeçer. Kıyam ise Allah'a duyulan sevgi ve saygı demektir. Secde eden kul Allah'a olan itaatini, kıyama duran kul da yüce yaratıcıya olan bağlılığını göstermiş olur.

Secdeden sonra kıyamda dururken Allahümme Rabbena lekel hamd duası okunur. Bu dua, tüm şükürler ve övgüler yalnızca Allah'adır anlamına gelir.

Hz. Muhammed'e ilk vahiyler geldikten sonra peygamber efendimize nasıl namaz kılınacağını Cebrail göstermiştir. Hz. Muhammed ile ilk kez namaz kılan Müslümanların başında, aynı zamanda İslamiyet'i seçen ilk kişilerden biri olan Hz. Ali gelir.

Namaz, dinimizin temel ibadetlerinden, kıyam da namazın temel rükunlarından biridir.