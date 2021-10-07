Kivi Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Uçabilir Mi? Kivi Kuşu Ne Yer Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

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Kivi kuşu önemli özellikleri bünyesinde bulunduran bir kuş türüdür. Kivi kuşlarının en önemli özelliklerinden biri avlanarak beslenmemeleridir.

Kivi Kuşu Nedir?

Kivi kuşlar, kivigiller ailesinden olan tek bir cins kuş türünü ifade etmektedir. Kivi kuşları Yeni Zelanda'nın simgesi olarak kabul edilmesinin en önemli nedeni yalnızca Yeni Zelanda içinde yaşamalarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kivi kuşları Yeni Zelanda ülkesine özgü olan bir kuştur.

Kivi Kuşları Nerede Yaşar?

Kivi kuşları habitatlarda yaşayan bir kuş türüdür. Karlı dağlarda ya da kıyı kumlarında yaşayabilmektedirler. Bu bölgelerde kivi kuşlarının sesleri özellikle gece vakitlerinde duyulabilmektedir. Genel olarak kivi kuşları geceleri ortaya çıkmaktadırlar. Bunun en büyük nedeni yerde bulunan omurgasız hayvanların gece vakitlerinde toprak üzerine çok daha yakın olmalarıdır.

Kivi kuşları esasen avlanarak beslenmemektedirler. Kivi kuşları genelde toprakları didikleyip solucanları, tohumları, yaprakları, meyveleri ya da bazı böcek türlerini yiyerek beslenmektedirler. Bununla birlikte kivi kuşları yemeyi oldukça sevmektedirler. Kuş türlerinin arasında en obur kabul edilen kuşlardan birisidir. Küçük bir yapıları mevcuttur.

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Kivi kuşlarının görme kabiliyetleri öbür kuşlara göre çok daha zayıftır. Hatta buna ek olarak kivi kuşları uzağı görememektedirler. Bu nedenle gündüzleri sık sık ortaya çıkmamaktadırlar. Geceleri dışarı çıkmalarının nedeni görme yeteneklerinin bir hayli zayıf olmasıdır. Kivi kuşları özellikle rahatsız edilmekten ya da sevilmekten hiç haz almayan bir kuş türüdür. Rahatsız edildikleri durumda ise kendilerini anında savunmaya almaktadır.

Kivi Kuşları Uçabilir mi?

Yeni Zelanda ülkesine özgü bir tür olarak kabul edilen kivi kuşlarının beş tane çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; Tokoeka, Kuzey Adası kahverengi kivisi, benekli büyük kivi, Okarito kahverengi kivisi ve benekli küçük kivi şeklinde sıralanmaktadır. Kivi kuşlarının kanatları bulunmamaktadır ve bu sebepten dolayı uçamayan bir kuş türüdür. Bunun dışında bacaklarının kalın ve kuvvetli olmasından dolayı bir hayli hızlı koşabilmektedirler.

Kivi kuşlarının Özellikleri Nelerdir?

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Kivi kuşlarının çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Kivi kuşlarının boyları yaklaşık olarak 45 cm kadar olmaktadır ve ağırlıkları ise 4.5 kiloyu bulabilmektedir.

Kivi kuşlarının özellikle dişi olanları erkek kivi kuşlarından çok daha iri yapıdadır.

Dişi kivi kuşlarının mevcut yumurtaları da kendileri gibi iri yapıda olmaktadır. Yalnızca erkekler kuluçkaya yatmaktadır.

Kanatları bulunmamaktadır fakat kalın ve kuvvetli bacakları vasıtası ile hızlı bir şekilde koşabilmektedirler.

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Geceleri ortaya çıkmaktadırlar ve avlanmaktadırlar.

Yaşam ortamları genelde karanlık ortamlardır. Bu nedenle beslenme gereksinimlerini de gece karşılamaktadırlar.

Kivi kuşların başka bir enteresan özelliği de koku duyularıdır. Kivi kuşlarının beslenme gereksinimindeki en büyük yarar koku duyularıdır. Bunun sebebi ise kivi kuşları toprak altından beslenmeleridir.

Kivi kuşları birileri tarafından izlendiklerini hissettikleri zaman kendilerini muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. Kımıldamadan gagalarını açmaktadırlar ve kafalarını sağa ve sola döndürerek karşılarındaki bireyleri uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar.

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Kivi kuşları, 10 ile 15 sene arasında yaşamaktadırlar. Çağımızda kivi kuşlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun haricinde kivi kuşlarını korumak amacı ile gün geçtikçe çok daha fazla alan oluşturulmaktadır. Kimi kuruluşlar da kivi kuşlarının korunmasına yönelik kampanyalar düzenleyerek onların yaşam alanlarının kurtarılmasını sağlamaktadırlar.