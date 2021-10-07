Kivi Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Uçabilir Mi? Kivi Kuşu Ne Yer Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kovid-19da sıcak gelişme Bakan Koca tablodaki sayıların anlamına vurgu yaptıKovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca tablodaki sayıların anlamına vurgu yaptı#Sağlık Bakanlığı
Ölümümden sorumludur notu bırakmıştı... Ve tutuklandı'Ölümümden sorumludur' notu bırakmıştı... Ve tutuklandı!#Aleyna Ağgül
Selmanın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu Newcastle United satıldıSelman'ın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu! Newcastle United satıldı#Muhammed Bin Selman
İngiltereden flaş karar Aralarında Türkiye de varİngiltere'den flaş karar! Aralarında Türkiye de var#Koronavirüs Aşısı
İstifa ettiği öne sürüldü Türk Arminden flaş açıklamaİstifa ettiği öne sürüldü! 'Türk Armin'den flaş açıklama#Armin Laschet
PFDK kararları açıklandı Sergen Yalçının cezası belli olduPFDK kararları açıklandı! Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu#Sergen Yalçın
Kurban eti dağıtırken acımasızca katledilmişti... Mezarı başında anıldıKurban eti dağıtırken acımasızca katledilmişti... Mezarı başında anıldı#Yasin Börü
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
ABDyi karıştıran olay Devlet desteğiyle üretildi... 40 katı fiyata satılacakABD'yi karıştıran olay! Devlet desteğiyle üretildi... 40 katı fiyata satılacak#Koronavirüs
ABD Başkanı Bidena büyük şok Daha 10 ay bile olmadan...ABD Başkanı Biden'a büyük şok! Daha 10 ay bile olmadan...#ABD
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımıİstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! #Baykar Savunma
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kivi Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Uçabilir Mi? Kivi Kuşu Ne Yer Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

#Kivi Kuşu#Kuş
Kivi Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Uçabilir Mi Kivi Kuşu Ne Yer Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kivigiller ailesine ait olan kivi kuşları, uçamayan kuş çeşitlerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Kivi kuşları Yeni Zelanda içerisinde yaşamaktadırlar ve ülkenin simgelerinden bir tanesi haline gelmiştirler. Kivi kuşları esasen soyu tükenme tehlikesi altında olan kuş çeşitleri içerisinde yer almaktadır. Öbür kuşlardan farklı şekilde kivi kuşlarında kuluçkaya dişi değil erkek kivi kuşu yatmaktadır. Sizin için kivi kuşunun ne olduğunu, nerede yaşadığını, uçup uçamadığını ve kivi kuşlarının özelliklerini derledik.

Haberin Devamı

 Kivi kuşu önemli özellikleri bünyesinde bulunduran bir kuş türüdür. Kivi kuşlarının en önemli özelliklerinden biri avlanarak beslenmemeleridir.

 Kivi Kuşu Nedir?

 Kivi kuşlar, kivigiller ailesinden olan tek bir cins kuş türünü ifade etmektedir. Kivi kuşları Yeni Zelanda'nın simgesi olarak kabul edilmesinin en önemli nedeni yalnızca Yeni Zelanda içinde yaşamalarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kivi kuşları Yeni Zelanda ülkesine özgü olan bir kuştur.

 Kivi Kuşları Nerede Yaşar?

 Kivi kuşları habitatlarda yaşayan bir kuş türüdür. Karlı dağlarda ya da kıyı kumlarında yaşayabilmektedirler. Bu bölgelerde kivi kuşlarının sesleri özellikle gece vakitlerinde duyulabilmektedir. Genel olarak kivi kuşları geceleri ortaya çıkmaktadırlar. Bunun en büyük nedeni yerde bulunan omurgasız hayvanların gece vakitlerinde toprak üzerine çok daha yakın olmalarıdır.

 Kivi kuşları esasen avlanarak beslenmemektedirler. Kivi kuşları genelde toprakları didikleyip solucanları, tohumları, yaprakları, meyveleri ya da bazı böcek türlerini yiyerek beslenmektedirler. Bununla birlikte kivi kuşları yemeyi oldukça sevmektedirler. Kuş türlerinin arasında en obur kabul edilen kuşlardan birisidir. Küçük bir yapıları mevcuttur.

Haberin Devamı

 Kivi kuşlarının görme kabiliyetleri öbür kuşlara göre çok daha zayıftır. Hatta buna ek olarak kivi kuşları uzağı görememektedirler. Bu nedenle gündüzleri sık sık ortaya çıkmamaktadırlar. Geceleri dışarı çıkmalarının nedeni görme yeteneklerinin bir hayli zayıf olmasıdır. Kivi kuşları özellikle rahatsız edilmekten ya da sevilmekten hiç haz almayan bir kuş türüdür. Rahatsız edildikleri durumda ise kendilerini anında savunmaya almaktadır.

 Kivi Kuşları Uçabilir mi?

 Yeni Zelanda ülkesine özgü bir tür olarak kabul edilen kivi kuşlarının beş tane çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; Tokoeka, Kuzey Adası kahverengi kivisi, benekli büyük kivi, Okarito kahverengi kivisi ve benekli küçük kivi şeklinde sıralanmaktadır. Kivi kuşlarının kanatları bulunmamaktadır ve bu sebepten dolayı uçamayan bir kuş türüdür. Bunun dışında bacaklarının kalın ve kuvvetli olmasından dolayı bir hayli hızlı koşabilmektedirler.

 Kivi kuşlarının Özellikleri Nelerdir?

Haberin Devamı

 Kivi kuşlarının çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Kivi kuşlarının boyları yaklaşık olarak 45 cm kadar olmaktadır ve ağırlıkları ise 4.5 kiloyu bulabilmektedir.

Kivi kuşlarının özellikle dişi olanları erkek kivi kuşlarından çok daha iri yapıdadır.

Dişi kivi kuşlarının mevcut yumurtaları da kendileri gibi iri yapıda olmaktadır. Yalnızca erkekler kuluçkaya yatmaktadır.

Kanatları bulunmamaktadır fakat kalın ve kuvvetli bacakları vasıtası ile hızlı bir şekilde koşabilmektedirler.

Haberin Devamı

Geceleri ortaya çıkmaktadırlar ve avlanmaktadırlar.

Yaşam ortamları genelde karanlık ortamlardır. Bu nedenle beslenme gereksinimlerini de gece karşılamaktadırlar.

Kivi kuşların başka bir enteresan özelliği de koku duyularıdır. Kivi kuşlarının beslenme gereksinimindeki en büyük yarar koku duyularıdır. Bunun sebebi ise kivi kuşları toprak altından beslenmeleridir.

Kivi kuşları birileri tarafından izlendiklerini hissettikleri zaman kendilerini muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. Kımıldamadan gagalarını açmaktadırlar ve kafalarını sağa ve sola döndürerek karşılarındaki bireyleri uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar.

Haberin Devamı

Kivi kuşları, 10 ile 15 sene arasında yaşamaktadırlar. Çağımızda kivi kuşlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun haricinde kivi kuşlarını korumak amacı ile gün geçtikçe çok daha fazla alan oluşturulmaktadır. Kimi kuruluşlar da kivi kuşlarının korunmasına yönelik kampanyalar düzenleyerek onların yaşam alanlarının kurtarılmasını sağlamaktadırlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kivi Kuşu#Kuş