Kivi hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Kivi en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

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Severek tüketilen meyvelerden biri de, kividir. Kivi ekşi tadıyla ön plana çıkan meyveler arasındadır. Yeşil renge benzeyen kiviler, sonbahar aylarında yetişiyor.

Kivi Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

Severek tüketilen meyvelerin yetiştiği farklı mevsimler bulunuyor. Her meyveye tüm mevsimlerde ulaşmak kolay bir durum değildir. Her meyvenin tadı ait olduğu mevsimde daha güzel oluyor. Herkesin sevdiği kivi meyveleri bireylerin sürekli olarak tükettiği meyveler arasındadır. Ekşi bir tada sahip olan kiviler oldukça tercih ediliyor. İnsan sağlığına sağladığı faydalarla bilinen meyveler arasındadır. Kiviler sonbahar aylarında yetişen ve satışa sunulan bir meyve türüdür.

Kivi En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

Meyve satın almak için tercih edilen alanlardan birisi de, marketlerdir. Marketlerden alışveirş yapan bireyler taze meyveleri satın almak istiyor. Hangi meyvenin döneminde olup olmadığını merak ederek taze meyvelere ulaşmak istiyor. Kiviler genellikle sonbahar aylarında marketlerde yerini alıyor. Sonbahar, Eylül ayı ile aralık ayını kapsayan bir dönemdir. Eylül ayından itibaren taze olarak marketlerden kivi alınabilir.