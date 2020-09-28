Kitapla ceza mı olur

EN son Sakarya’da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kişilere kitap okuma cezası verildiğini anlatan Ali Fuat Kartal, uygulama ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

ARTIK SON BULMALI

“Ülkemizde alkollü araç kullanandan kadına şiddet uygulayana maske takmayandan gazeteciye kadar insanlara kitap okuma cezası verilmesi artık bir son bulmalı. Bu cezayı veren hakimler hangi düşünce ile bunu veriyorlar anlamış değilim. Zaten okuma sorunu olan bir toplumda bu tür cezalar, toplumda kitap okumanın ceza olarak algılanmasına yardımcı olmaktan başka bir işe yaramıyor.

Ceza niçin verilir? Topluma zarar veren filler karşılında verilen ceza korkutucu, caydırıcı bir müeyyidedir. Kitabın korkutucu ve caydırıcı bir müeyyide olarak kullanılması bana göre son derece yanlış bir şeydir. Bu cezayı veren hakimler, kitap okumanın suçluya olumlu katkı sunacağını düşünerek verdiklerini sanıyorum. Eğer kitap okuma cezasını bir cezai müeyyide olarak kullanacaksak bunu olumlu anlamda kullanalım.

EN GÜZEL ÖRNEK BREZİLYA

Ali Fuat Kartal kitaplarla ilgili olumlu örnek olarak Brezilya Ceza Yasası’nı göstererek, “Bir yılda 12 kitap okuyan mahkûmların 48 güne kadar ceza indiriminden faydalanabilmesi sağlanıyor. Okunan kitapların felsefi, bilimsel veya edebi olması ve her kitabın en geç dört haftada tamamlanması gerekiyor. Kitabı bitiren mahkumların bir makale yazması ise şart. Bu makale, karalama yapılmadan ve kolay okunacak şekilde kaleme alınmalı. Bizim ceza kanunumuzda da böyle bir düzenleme yapılabilir” dedi.