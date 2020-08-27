Kitap türleri nelerdir? Kitap çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Korku kitapları, macera kitapları, fantastik ve bilim kurgu kitapları ile beraber tarihi kitaplar gibi daha birçok değişik çeşit bulunmaktadır. Aynı zamanda araştırma türleri ya da belgesel ve otobiyografi gibi farklı seçenekler bulunur. Böylece kitapların içeriğine bağlı olarak değişik bilgiler insanlara aktarılır.

Anı Kitapları

Günlük yaşanılan olayların yazarın ağzından aktarılan ve özellikle birden fazla durumu odaklanmış kitaplar olarak öne çıkmaktadır. Yazar özellikle bu kitap içerisinde kendi yaşadıkları üzerinden derlemeler gerçekleştirir.

Romanlar

Bazen kurgu bazen ise gerçekleri anlatan, oldukça uzun kitaplar arasında yer alır. Birçok çeşidi bulunmaktadır ve en çok okunan kitaplar arasında gelir

Hikaye Kitapları

Genelde daha çok çocuklar için yazılmış olan, eğlenceli kurguları bulunan kitaplardır. Ancak aynı zamanda yetişkinlere özel kurguları bulunan ve farklı hikayeler üzerine hazırlanmış kitaplar olarak da öne çıkmaktadır.

Gezi Kitapları

Gezginlerin farklı yerleri görerek delikleri ve bunları insanlara aktardıkları kitaplardır. Bunlar içerisinde ‘seyahatname’ en bilindik ve en popüler gezi kitapları içerisinde bulunur.

Şiir Kitapları

Baştan sona şiirlerden oluşan kitaplar olarak bilinmektedir. Geçmişten günümüze kadar dünyanın farklı ülkelerinde ve Türkiye'de çok önemli şairlerin ulaşmış kitapları bulunmaktadır.

Biyografi Kitapları

Tarihte iz bırakmış önemli isimlerin güçlü yazarlar tarafından gerçek hikayelerinin doğumundan ölümüne kadar anlatıldığı kitaplardır.

Din Kitapları

Dinin gerekliliklerini ve dinin getirdiği buyrukların nasıl uygulanması gerektiğine dair kitaplar olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda en önemli ve en gerçekçi kaynaklar şeklinde ele alınır. Dünya çapında birçok değişik din adına bu konuda bilgi sağlayan ciddi ve güçlü kaynaklar bulunmaktadır.

Bilgi Kitapları

Belli başlı bazı konular hakkında bilgi veren ya da tek bir konuyu ele alan kitaplardır. Adından da anlaşılacağı üzere farklı konular üzerinden bilgi sağlayan önemli kaynaklar arasında yer almaktadırlar.

Çocuk Kitapları

Çocukların okuması ve gelişimini sağlamaları için onlara özel ele alınmış ve hazırlanmış kitaplardır. Onların duygu ve düşüncelerini geliştirmek ve zihinlerini daha yüksek noktaya çıkarabilmek için özel olarak onların dilinde hazırlanmaktadır.

Bu şekilde daha birçok farklı kitap türü dünya çapında bulunmaktadır. Her bir kitap kendi alanındaki konuları ele alarak insanlara faydalı bilgiler sunar.