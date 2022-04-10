Kitap sayısı 5 ayda yüzde 100 arttı

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“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı. Yapılan yeni kütüphanelerle tüm okullardaki kitap sayısı da artmaya başladı. Projeden önce kütüphanelerde 28 milyon 677 bin 694 kitap varken bu sayı, yeni kütüphanelerin yapılması ve mevcut kütüphanelerin kitap açısından zenginleştirilmesi ile 56 milyon 247 bin 183’e yükseldi.

HEDEF 100 MİLYON KİTAP

Proje ile kütüphanelerdeki kitap sayıları da arttı. 10 bin-20 bin kitap bulunan kütüphane sayısı 144’e, 20 binden fazla kitap bulunan kütüphane sayısı da 19’a yükseldi. Kitap sayısı 5 bin ile 10 bin arasında olan kütüphane sayısı ise bin 101’e yükseldi.

İstanbul’daki okul kütüphanelerinde 5 milyon 383 bin 608 kitap bulunuyor. İstanbul’u 2 milyon 975 bin 565 kitap ile Bursa, 2 milyon 642 bin 589 kitap ile Ankara, 2 milyon 498 bin 881 kitap ile Antalya ve 2 milyon 336 bin 494 kitap ile Gaziantep ve 2 milyon 135 bin 364 kitap ile Konya izliyor. 12 kitap ile öğrenci başına en fazla kitap ise Bayburt’ta bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yıl sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedefliyor.

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EN FAZLA GERİ DÖNÜŞÜM KÜTÜPHANESİ TRABZON’DA

Proje kapsamında okullarda sıfır atık yaklaşımıyla geri dönüşüm kütüphaneleri yapıldı. Öğrenci ve öğretmenlerin ortak çabalarıyla kullanılmayan malzemelerin yeniden kullanıma sokulduğu geri dönüşüm kütüphanelerinin ilki Ağrı’da yapıldı ve şu ana kadar 81 ilde 453 geri dönüşüm kütüphanesi kazandırıldı. 133 geri dönüşüm kütüphanesi ile en fazla sıfır atık kütüphane Trabzon’da yapıldı. Trabzon’u, 36 geri dönüşüm kütüphanesi ile İstanbul, 28 geri dönüşüm kütüphanesi ile Mersin izledi.

Projeyi değerlendiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdiğimiz alanlardan biri de okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlattığımız ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini iki ay gibi kısa sürede tamamladık. Kısa sürede 16 bin 361 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Proje sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,89’dan 6,6’ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 ilimizin millî eğitim müdürlerimizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum.”