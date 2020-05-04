Kitap satışları internete kaydı... En çok boyama kitabı satılıyor

Ebeveynler kitapçılara gidemese de online siparişlerle çocuk kitabı satışında yüzde 100'lük bir artışa neden oldu. Okurun pandemi döneminde kitapla kurduğu bağın arttığını belirten Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, şunları söyledi:

ONLİNE SATILIYOR

"Ülkemizde çocuk kitapları, kitabevlerindeki alan darlığı nedeniyle zaten yeteri kadar raf bulamıyordu. Başta AVM’lerde yer alanlar olmak üzere kitabevlerinin kapanması nedeniyle dükkandan satış yüzde 60 azaldı. Ama bu süreçte satışlar online sitelere kaydı. Yayıncıların bir kısmı sosyal medya hesaplarını aktif tutarak okurla ve çocuklarla bağ kurarak yaptığı çalışmalarla çocuk kitapları satışında çok belirgin artışlar sağladı. Salgın sebebiyle evinde oturmak zorunda kalan ebeveynlerin çocuklarıyla kitap okuma faaliyetlerinin artmış olması nedeniyle başta çocuk kitaplarının satışlarında eskiye göre yüzde 100’ü aşan satışlar gözlendi.

KÜÇÜK PRENS'İN SATIŞINDA ARTIŞ

Yayınevlerinin görüşleri ise farklı. Kimi online satışların arttığını ancak genel bir kitap satışında artış olmadığını belirtti. Kimi ise belirli bir artışın yaşandığı görüşünde. Can Çocuk Yayınları yetkilileri satışlarda bir artış yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Belli bir artış gerçekten yaşandı. Ama kitapların geneline eşit bir şekilde yayılmaktan çok, satışı zaten yüksek olan kitaplara özellikle yansıdığını söyleyebiliriz. Yüzde 20'ye yakın artışlar kaydettik. Özellikle en çok satılan üç kitabımızda: Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry), Charlie'nin Çikolata Fabrikası (Roald Dahl), Uçan Sınıf (Erich Kästner). Bu saydığımız ilk üç kitabımıza ek olarak, son ayların en çok alınan kitapları arasında Zaman Bisikleti'ni (Bilgin Adalı), Uçurtmam Bulut Şimdi'yi (Sevim Ak), Martıya Uçmayı Öğreten Kedi'yi (Luis Sepulveda), 101 Atasözü 101 Öykü'yü (Süleyman Bulut), Kitaplardan Korkan Çocuk'u (Susanna Tamaro), Kedi Adası'nı (Behiç Ak), Ağacın Hafızası'nı (Tina Vallès), Annemle Babam Sınıfta'yı (Luc Blanvillain), Küçük Kara Balık'ı (Samed Behrengi) ve Buz Ejderhası'nı (Troon Harrison) görüyoruz."

BÜYÜK KÜÇÜK BİRLİKTE BOYAMA YAPIYORLAR

Online satışların büyük bir bölümünü çocuk kitaplarının oluşturduğunu belirten Yapı Kredi Yayınları Satış ve Pazarlama Müdürü Özgür Akın ise şunları söyledi:

"Salgın nedeniyle çok sayıda kitabevi kapalı. Bu durum elbette kitap satışlarını düşürdü. Ancak online satışlarda artış var. Bu satışların büyük bir bölümünü de çocuk kitapları oluşturuyor. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kitaplarına, en çok da Harry Potter boyama kitaplarına ilgi büyük. Hatta bu boyama kitaplarına olan ilginin sadece çocuklarla sınırlı olmadığını görüyoruz. Özellikle evde çok vakit geçirdiğimiz şu dönemde yetişkinlerin de bu kitaplara talebi oldukça yüksek. Ancak çocuk kitaplarının satışlarında Mart ve Nisan aylarında özel bir artış var diyemeyiz sadece varolan ilgi aynı düzeyde devam ediyor. En çok satan kitaplar Ayı Kim Çaldı, Pal Sokağı Çocukları, Üç Kedi Bir Dilek, Don Kişot, Farklı Ama Aynı ve de az önce söylediğim gibi Harry Potter kitapları."

TOPLAM KİTAP SATIŞINDA ARTIŞ YOK

Online satışta bir artış yaşandığını ama genel kitap satışı için aynı durum söz konusu olmadığını ifade eden Doğan Egmont Yayın Direktörü Ayşegül Kirpiksiz, şöyle konuştu:

"Evlerde kaldığımız bu günlerin öncesinde de online satış kanallarının kitap satışları özellikle verdikleri yüksek indirimlerle ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle son yıllarda oldukça yükselmişti. Evlerde kalınan bu süreçte ise kitap satış noktalarının çoğunun kapanması dolayısıyla online kanalların kitap satışları daha arttı. Şubat ayına kıyasla bu kanallardaki satışımızın yüzde 150 arttığını söyleyebiliriz. Ama bu çocuk kitaplarının satışlarının arttığını göstermiyor. Tam tersi kitaba erişim kısıtlı olduğu için toplam satışlar düştü. Birçok yayınevi yeni kitap yayınlamıyor son iki aydır. Doğan Egmont olarak biz durdurmasak da yeni kitap sayımızı çok düşürdük. Şayet satışlar artsaydı tüm yayınevleri yeni kitaplarını da yayınlayabilirdi. Mart ayından öncesine gidersek çocuk kitaplarının satışı geleneksel kanallarda yani kitapevlerinde daha yüksekti online kanallara kıyasla. Çünkü çocuk kitabını görerek, inceleyerek almak ister anne baba veya çocuk. Online satış kanallarında bu imkân çok daha kısıtlı olduğundan çocuk kitapları satışlarında online kanalların payı geleneksel kanallara kıyasla daha düşüktü. İçinde bulunduğumuz bu dönemde yaşadığımız kitaplara olan ilginin artması algısı online kanallardaki satışların artması olarak düşünülebilir. Maalesef toplam çocuk kitabı satışları için tam tersi bir durum söz konusu."

EN ÇOK SATAN ÇOCUK KİTAPLARI

İdefix, D&R ve Kitapyurdu'nun internet adreslerinden derlenen çok satan çocuk kitaplarından bazıları şöyle: