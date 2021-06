Kitap Nedir Ve Ne İşe Yarar? Kitap Neden Önemlidir Ve Nasıl Yazılır

Kitap sözcüğünün Arapçadan Türkçeye çevrilmiş olan hali ise “bitig”, “betik” veya “bitik” olarak da isimlendirilmektedir. Konun anlaşılabilir olması için örneğin; 1072 yılında Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmış olan “Divan-ı Lügati’t Türk” eserinde (bu eser Türkçe-Arapça sözlük biçiminde yazılmıştır) kitap kelimesinden ise “bitig” olarak bahsedilmiştir. Bunun haricinde daha da eski olan ve Göktürklerin döneminden kalan Orhun Yazıtları’nda da kitap kelimesi aynı şekilde “bitig” olarak ifade edilmiştir.

Kitap Nedir?

Bir kenarından birleştirilmiş bir şekilde olmak suretiyle dış yüzeyine cilt biçiminde bir kapak takılmış(bu malzemeler parşömen, kağıt vb. malzemelerden imal edilmiş olabilir) ve içeriğinde bulunmakta olan sayfaların üzerine baskı yapılmış bir bütünü ifade eder.

Bir yapıtın tamamını ya da bir bölümünü kapsayacak biçimde kendisine de kitap denilmesi söz konusu olabilir. Bilimsel alanda, edebiyat alanında, felsefe alanında ve daha pek çok birbirinden farklı alanda örneklendirilebilecek biçimde bütünsel olarak piyasaya sunulmuş durumda olan bu ciltli nesnelere sahip oldukları genel yapı itibari ile kitap denilmektedir.

Günümüz şartlarında teknoloji çağını önemli ölçüde yaşıyor olmamız sonucunda kitaplar artık yalnızca yazılı basımlar biçiminde değil, internet ortamında da okuyucuların hizmetine sunulur biçimde olmaktadır. Bu tür kitap sunumlarına ise “e-kitap” adı verilmektedir.

Kitap Ne İşe Yarar?

Dünyanın her bir köşesinde, kitap okuyor olma durumu insanlığın hem kişisel gelişimini hem de genel olarak uygarlaşmasına olanak sunan en temel yapı taşlarından biri olma özelliği barındırmaktadır. Kitap okuma alışkanlığı; kişilerin fikirsel dünyasını ve hayal gücünü geliştirir, bilgi olarak kendisine her zaman yeni şeyler katmasına yardımcı olmaktadır. Kişilerin yeni kelimeler öğrenmesini sağlamakta önemli rol üstlenmektedir. Kısacası kitap her yönden insanın bir bilgi birikimi yapmasına yardımcı olmaktadır.

Kitap Neden Önemlidir ve Nasıl Yazılır?

Kitap okuma eylemi, zaten esas olarak bireyi bilgi sahibi olmaya ve kendisine bir şeyler katmaya giden en temel yoldur. Kitap kişinin bilgiyi en kolay öğrenme biçimi ve en bireysel kişisel gelişim aracıdır. Gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman, bu kadar modernize olunabilmesinin ardında kitap okuryazarlığının önemli bir yeri olduğu görülür. İnsanların çağdaş uygarlık seviyesine çıkılabilmesinin sağlanması adına kitaplar çok büyük bir rol üstlenirler.

İnsanların kişisel birikimlerini elde etmelerinde kitap okumanın etkisi %55’lik bir orandadır. Buna ek olarak gelişmekte olan ve gelişmemiş durumdaki toplumlarda ise durum tam tersi olmaktadır. İnsanların eğitimsiz ve kültürsüz kalmalarının başlıca nedenleri arasında kitap okumamak gelmektedir. Çünkü bu tip toplumların sahip durumda oldukları genel yapısında kendi gelişim ve deneyimlerini kazanmak yolunda kitap çok önemsiz bir öğe haline gelmiştir. Bireyler, kitap okumadıklarından dolayı bilgi akışları her daim eksik kalmaktadır.

İnsanın hem bireysel hem de sosyal gelişimine önemli katkısı olan kitap ile alakalı olarak merak edilen bir diğer önemli konu nasıl kitap yazılır şeklindeki sorunun yanıtı olmaktadır. Bu sorunun yanıtı ise sayfalarca kendi başına bir kitap olabilir. Bunun yerine pek çok yazarlık ve farklı kurslarda eğitimler vasıtasıyla ancak aktarılabilir.

Roman ayrı, deneme ayrı, öykü ayrı, çocuk kitabı ayrıdır. Her bir kitap türünün kendine özgü yazma tekniklerinin varlığı söz konusudur. Konumuzun başlığı temel bir soru olduğundan dolayı maalesef tür tür detaylara girilmeden, genel hatları ile birlikte kitap yazma sürecinin inceliklerinden bahsedebileceğiz.

Bir kitap yazma kararı aldığınız da ilk yapmanız gereken hangi türde bir kitap yazacağınız konusunda bir karar varmak olmalıdır. Yazacağınız kitabın roman mı yoksa akademik bir eser mi ya da bir araştırma konusu mu olacağı noktasında bir karar vermeniz çok önemlidir. Hangi tür de bir kitap yazacağınıza karar vermeden bir kitap kaleme almanız mümkün olmayacaktır.

Bu kararı verdikten sonrasında ise yazacağınız bu kitabın hangi alt türde olacağına da karar vermeniz gerekir. Örneğin; bir roman yazmaya karar vermiş olabilirsiniz. Bu bir aşk romanımı yok sa macera mı, olacak gibi soruları kendinize mutlaka sormalısınız.

Sonrasında ise yazacağınız kitap türüne eş değer olan eserleri mutlaka incelemelisiniz. Kaleme alacağınız konu hakkında detaylıca araştırma yapmalısınız. Sonrasında bir çalışma planı oluşturmanız gerekir.