Kitap Nasıl Yazılır? Kitap Yazım Kuralları Ve Kitap Konusu Örnekleri

Kitap yazarken düzenli bir yazım programı oluşturmak yol almak açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında yazacağınız konunun üzerine odaklanmanız da oldukça önemlidir. Kitap yazıldıktan sonra nereden yayımlanacağının düşünülmesi de oldukça önemlidir.

Kitap Nasıl Yazılır?

Kitap yazmayı düşünen kişilerin aklına gelen ilk soru kitap nasıl yazılırdır. Yazacağınız kitabın türüne göre yazma teknikleri de farklılık göstermektedir. Kitap yazmaya karar verdiyseniz öncelikle hangi türde bir kitap yazacağınızın kararını vermeniz oldukça önemlidir.

Hangi türde kitap yazacağınıza karar vermenizin ardından sonraki adım size alt türe karar vermeniz olmalıdır. Buna şu şekilde örnek verilebilir. Roman yazmaya karar verdiyseniz, bu roman bir bilim kurgu romanı mı, fantastik bir roman mı, cinayet romanı mı ya da aşk romanı mı olacak buna karar vermeniz gerekmektedir.

Eğer romanınız bunların hiçbiri gibi olmayacaksa kendi hayatınız ile ilgili yazacaksanız o zaman da biyografi şeklinde mi yoksa otobiyografi şeklinde mi yazacağınıza karar vermeniz gerekmektedir.

Kitap Yazım Kuralları

Kitap yazmadan önce sayfa sayısı belirlemek oldukça önemlidir. Her ne kadar kişinin kendini belli bir sayfa ile sınırlandırması doğru olmasa da 500 sayfalık bir kitap yazmayı düşünüyorsanız bunu öykü formatında yazmanız mümkün olmayacaktır.

Kitap yazarken kelime sayısının belirlenmesi de çok önemlidir. Ortalama bir kitapta bir sayfada yaklaşık 200 ile 250 kelime yer alır. Bu ortalama ile kitap yazmaya başlayabilirsiniz.

Kitap yazarken sözlük okumaya önem vermekte gerekmektedir. Bu sayede kelimelerin anlamlarını çok daha iyi bir şekilde kavrayarak olay kurgunuzu daha iyi bir şekilde anlatabilirsiniz.

Kitap yazmak çoğu insanın istediği bir iş olsa da kişilerin buna çok ciddi zaman ayırması gerekir. Bu sebeple kitap yazmayı istiyorsanız öncelikle sabırlı ve istikrarlı olmanız gerekir.

Kitap yazarken editörler ya da yazar koçları ile çalışmak da başarınızı artıracaktır. Bu şekilde daha iyi bir şekilde kitap yazımını gerçekleştirebilirsiniz.

Yazdıklarınızı birilerine okutarak geri bildirim almanız kendinizi geliştirebilmeniz açısından oldukça önemlidir. Yazdıklarınızı başkalarına okuttuğunuzda aldığınız eleştiriler ve kötü geri bildirimler sizi üzmesin. Bunun yerine yazınızı en iyi şekilde düzenlemeye çalışmalısınız.

Yazı yazarken imla kurallarına uygun olmasına dikkat etmeniz de gerekmektedir.

Özellikle sabah saatleri yazma açısından çok daha verimli olmaktadır. Bunun yanında sınırlarınızın farkına vararak bu doğrultuda yazı yazmanız da oldukça önemlidir.

Yazı yazarken disiplinli olmak oldukça önemlidir. Bu sebeple yazı yazmaya başladığınızda hedefinizden vazgeçmeden tamamlamanız sizi daha başarılı biri haline getirecektir.

Kitap Yazım Örnekleri

Kitap yazmayı düşünüyor ve Türk Edebiyatına kalıcı bir eser bırakmak istiyorsanız bunun için özgün olmanız oldukça önemlidir. Bu sebeple de bakış açınızı geliştirmeniz gerekir. Bununla birlikte sizden önce yazmış olan yazarların eserlerini bilmeniz, incelikleri öğrenmeniz de gerekmektedir.

Yazar olmayı düşünüyorsanız cesaretli olmanız da gerekir. Çünkü ortaya farklı bir şey koyduğunuzda beğenmeyen ve eleştiren insanlar da olacaktır. Bu sebeple kötü yorumlar karşısında güçlü olmanız ve hazırlıklı olmanız da gerekmektedir.

Yazıma ilk başlamak her zaman çok daha zor olmaktadır. Öncelikle hikayeyi ve karakteri oturtmak gerekir. Bunun için de yazacağınız hikayeyi zihninizde çok iyi oturtmanız gerekmektedir. Burada okuyucunun ilgisini kaybetmeden akıcılığı devam ettirmek de oldukça önemlidir. Hikayenin ana fikrinden çok sapmadan ve mümkün olduğu kadar kısa cümleler ile hikaye anlatılmalıdır.