Kitabının geliriyle sekiz köyün okulunu onardı

Konyalı beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, ‘Aşk Engel Tanımaz’ isimli romanının satışından elde ettiği geliri, çocuklar için harcamaya karar verdi. Kendi aracıyla Van'ın Erciş ve Muş'un Malazgirt ilçelerine giden Aslan, aldığı inşaat malzemeleriyle sekiz köydeki okulları onardı, boya ve badanasını yaptı. Okulların dış duvarından iç kısımlarına, sıralardan öğrencilerin kullandığı dolap ve masalara kadar tüm bölümleri boyayıp yenileyen Aslan, veli ve öğrencilerin desteğiyle sınıfları eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitime, okulları en iyi şekilde hazırlamak istediğini söyleyen Ömer öğretmen şöyle konuştu:

“Ek derslerden aldığım ücret ve kitap satışından elde ettiğim geliri, köy okullarının onarımına ayırdım. Kendi yazdığım romanı sokak sokak, şehir şehir gezerek sattım. Biriken parayla okulların tadilatını tamamlamaya çalıştım. Köylüler de yardımcı oldu. Şu ana kadar sekiz okulun tadilatını tamamladık. Okullar açılınca çocuklar daha hijyenik, daha güzel ve yeni bir okulda eğitim öğretime başlasın diye elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Bu işi yaparak mutlu oluyorum."





‘OKULLARIMIZ ÇOK GÜZELLEŞTİ’

Öğretmene teşekkür eden Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ise çocukların geleceği için verilen emeklerin değerli olduğunu belirtti. İşler, "Aslında Ömer hocamız camiamızda örnek bir projeye imza attı. Bizlere ve birçok öğretmen arkadaşımıza ilham oldu. Kendi aracıyla buralara kadar gelmesi, okulların eksiklerini gidermesi çok büyük bir emek. Onun emekleriyle okullarımız çok güzelleşti" diye konuştu.

11’inci sınıf öğrencisi Aysun Bakir de "Ömer hoca okulumuzu boyadı ve çok güzel oldu. Bir hafta okulumuzda çalıştı. Okulun çevresini de yeniledi. Bizi çok mutlu etti, ona teşekkür ediyoruz" dedi.