Kitabevi nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Kitabevi yazımı

Kitabevi kelimesi yazılırken bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusunda bir karışıklık meydana gelmektedir. Kitabevi kelimesinin doğru bir şekilde yazılışı ise kelimelerin bitişik bir şekilde yazılması olarak ifade edilebilmektedir. Ayrı ayrı kitap evi şeklinde yazıldığında ise Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin yanlış yazıldığını söylemek mümkündür.

Kitabevi Nasıl Yazılır?

Kitabevi yazılırken en fazla yazım yanlışı yapılmakta olan kelimelerden birisidir. Kitabevi kelimesinin doğru bir şekilde yazılması için bitişik olarak yazılması gerekmektedir. Kelimenin doğru yazılışı ''kitabevi'' şeklinde olmaktadır. Kitap evi şeklinde ayrı ayrı yazılması ise yazım yanlışına neden olmaktadır. Doğru yazımı için kelimenin yazılımı sırasında ''p'' harfi yerine ''b'' harfi kullanılması gerekmektedir.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Kitabevi, kitap yayın ve satışını yapan yerler olarak da ifade edilebilir. Türk Dil Kurumu'na göre kitabevi kelimesinin doğru yazılışı ''kitabevi'' şeklinde olmaktadır. Ancak bazen yanlış bir şekilde kitap evi şeklinde de yazıldığı görülebilmektedir. Kitap evi, bir yazım yanlışı olarak da ifade edilebilir. Türk dil kurumuna göre kelimenin birleşik bir şekilde ''kitabevi'' olarak yazılması gerekmektedir.