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Kıspet nedir, ne anlama gelir? Kıspet kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Kıspet#TDK#Sözlük
Kıspet nedir, ne anlama gelir Kıspet kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Kıspet kelimesi dilimizde çok sık olarak kullanılmakta olan bir kelime değildir. Kıspet kelimesini duyduğunuz zaman ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Kıspet nedir, ne anlama gelir? Kıspet kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Kıspet kelimesinin ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını detayları ile derledik.

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Kıspet kelimesi, Türklerin ata sporu olarak bilinen güreş sporuna ait olan ve güreş sporunu yapan kişiler tarafından giyilen bir kıyafet türüdür. Özellikle de pehlivanlar tarafından yağlı güreş yapılırken giyilen bir pantolon olduğunu söylemek mümkündür. Yağlı güreş esnasında pehlivanların vücutlarına yağ sürülmektedir. Pantolonlar ise meşin özellikte bulunmakta olan kıyafetler olarak ifade edilebilmektedir.

 Kıspet Nedir, Ne Anlama Gelir?

 Kıspet, pehlivanların güreş esnasında giydikleri dar paçalı ve dar belli bir pantolon türüdür. Kıspet, belden başlayarak baldıra kadar gelen bir boydadır. Kıspet en temel anlamı ile bir spor terimi olarak ifade edilebilir. Kıspet kelimesi bir pantolon türü olarak bilinmektedir. Güreş yapan pehlivanlar tarafından giyilmekte olan pantolon şeklinde bir kıyafet olarak da ifade etmek mümkündür.

 Kıspet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Kıspet kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre sözlük anlamı, yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon olarak yapılmıştır. Türk Dil kurumunda kıspet kelimesi, yağlı güreş esnasında pehlivanların giydiği kıyafeti ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir.

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#Kıspet#TDK#Sözlük

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