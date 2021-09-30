Kıspet ne demek? Kıspet kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Kökeni Arapçadan gelen kıspet kelimesi belli bir spor müsabakası kapsamında kullanılan bir sözcük olarak ön plana çıkıyor. Bu sebepten dolayı Türkçede öne çıkan ve kullanılan kelimeler içerisinde yer almaktadır.

Kıspet Ne Demek?

Yağlı güreşte pehlivanların giymiş oldukları, bel bölgesinden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon kıspet olarak bilinmektedir.

Kıspet Kelimesinin Anlamı Nedir?

Pehlivanların güreşte kullandıkları giysi olarak kıspet ön plana çıkıyor. Genelde bel bölgesinden aşağı doğru inen ve dar paçalı bir pantolon olarak ifade etmek mümkündür.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit kıspet kelimesi, pehlivanların güreş müsabakalarında girmiş oldukları pantolon olarak öne çıkıyor. Bu pantolon siyah renkli ve dar paçalı, bel bölgesinden baldıra kadar inen meşin pantolon şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle güreşçilerin rahat bir şekilde güreşmeleri adına özel bir kumaş yapısına sahip olarak öne çıkar.