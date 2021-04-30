Kişiselleştirilmiş öğrenme süreci: Türkiye’de IB okulları artıyor

IB’nin yaşam becerilerine, yaratıcılığa ve sorgulamaya odaklanan kişiselleştirilmiş bir öğrenme süreci olduğunu söyleyen IB Dünya Okulları Direktörü Adrian Kearney, Uluslararası Bakalorya Programı ile ilgili detayları anlattı:

IB’yi nasıl tanımlarsınız?

IB, eğitim yoluyla daha iyi bir dünya yaratmak için kurulan ve dünya çapında sürekli büyüyen bir öğrenci, eğitimci ve okul topluluğu. 3 ile 19 yaşları arasındaki öğrencilere dört program aracılığıyla uluslararası eğitim sunuyor. IB programları, çeşitliliğe, uluslararası bakış açısına, eleştirel düşünmeye ve problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

IB’nin global gelişimi nasıl oldu?

1960’ların sonlarında, bir grup yenilikçi eğitimci, gençlere daha barışçıl bir gelecek inşa etmek için uluslararası bir eğitim yaklaşımına ihtiyaç olduğunu gördü. İlk IB programı olan Diploma Programı (DP) 1968’de oluşturuldu. 1994’te Orta Yıllar Programı’nın (MYP) ve 1997’de İlk Yıllar Programı’nın (PYP) tanıtılmasıyla IB, 3 ile 19 yaş arası öğrenciler için uluslararası eğitimin sürekliliğini belirledi. Kariyer Odaklı Program (CP ) 2012 yılında 16 ile 19 yaşındaki öğrenciler için uluslararası eğitim yolları seçeneği sunarak bu sürekliliği zenginleştirdi.

Güncel çalışmalarınız neler?

Küresel eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz. University of People ortaklığıyla dünya çapındaki tüm eğitimciler için ücretsiz, çevrimiçi bir Eğitim Yüksek Lisans (M.Ed.) Programı başlattık. IB Student Innovator’ın Ashoka ile ortaklaşa verdiği burs, Orta Yıllar Programı (MYP) öğrencilerine hayati beceriler geliştirme ve girişimci olma şansı tanıyor.

Neden IB programları yapılır?

Okulların IB programlarına, öğrencilere sunduğu akademik çalışmalar ve öğrenme deneyimleri açısından ihtiyacı var. Programlar daha barışçıl bir dünya yaratmaya yardımcı olacak, araştıran, bilgili ve şefkatli genç insanlar geliştirmek için tasarlandı. Bu amacı paylaşan eğitimcileri bir araya getiriyor.

Türkiye’deki uygulama sizce nasıl?

Türkiye’de, IB programı sunan okulların istikrarlı bir şekilde büyümesinden mutluyuz. Şu anda 92 IB Dünya Okulu ve 115 yetkili program var. Sayılarının artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ebeveynlerin ve öğretim topluluklarının, IB Dünya Okulları ile yakın ilişkilerimiz sayesinde IB eğitimine değer verdiğini biliyoruz.

1,4 MİLYON ÖĞRENCİ FAYDALANDI

158 ülkede 5 bin 400’den fazla okulda 7 bin300’den fazla program sunuluyor. 53 yılı aşkın süredir, dünya çapında eğitimcilerden ve koordinatörlerden oluşan küresel topluluğumuz 1,4 milyondan fazla öğrenciyle etkileşim kurdu.

ÖĞRENME YOLCULUĞU DEVAM EDECEK

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından FMV Işık Okulları, Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule yerleşkelerinin anaokulları ve ilkokulları olmak üzere toplam 8 okul, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) yetkilendirmesine sahip oldu. 3 ile 12 yaş arasındaki öğrenciler için tasarlanan programla çocukların araştıran, sorgulayan, etik kararlar alabilen, kültürlere karşı saygılı, uluslararası bilince sahip çok yönlü bireyler olarak gelişmelerine odaklanılıyor. Okulun Direktörü Müge Yalım Alpan; “‘Okullarımız, daha iyi bir dünya için dönüşümlü düşünen, Atatürk’ün izinde gençler yetiştirmek üzere IB PYP dünyasında yer alarak öğrenme yolculuğunu sürdürecek” dedi.