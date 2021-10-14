Kısır ne demek, ne anlama geliyor? Kısır kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kısır kelimesi, anlam çeşitliliği açısından en zengin olan kelime türlerinden bir tanesini oluşturmaktadır.

Kısır Kelimesinin Türk Dil Kurumu'na (TDK) Göre Anlamı Nedir?

Kısır kelimesi, dilimizde bir hayli sık olarak kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu içerisinde kısır kelimesinin beş tane farklı anlamı bulunmaktadır. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu'na göre kısır kelimesinin anlamları şu şekilde sıralanmıştır:

Üreme olanağı olmayan, döl veremeyen (insan ve hayvan)

Ürün veremeyen (toprak)

Verimsiz, sonuçsuz, yararsız,

İçerisinde herhangi bir üreme olayı geçmeyen (çekirdek, canlı hücre, ve benzeri), steril

Haşlanmış olan bulgur, maydanoz, taze soğan ve baharat ile birlikte yapılan bir yemek çeşidi

Şeklinde kısırın anlamları ifade edilmektedir.