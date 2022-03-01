Kışın zıt anlamlısı nedir? Kış kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Kış, Türkiye de bulunan dört mevsimden birisi olarak bilinmektedir. Kış mevsiminin zıt anlamlısı ise yaz olarak bilinmektedir. Kış soğuk bir mevsim olarak bilinirken yaz ise sıcak bir mevsim olarak ifade edilebilir.

Kışın Zıt Anlamlısı Nedir?

Kış kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimenin yaz olduğu bilinmektedir. Kış ve yaz iki farklı mevsim olarak ifade edilebilir. Soğuk olan kış mevsiminin zıt anlamlı kelimesi ise sıcak olan yaz kelimesi olarak ifade edilebilir.

Kış Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Kış kelimesi, yılın en soğuk mevsimini ifade etmek için kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Kış mevsiminin zıttı ise en sıcak mevsim olarak bilinen yaz mevsimi olarak ifade edilebilir.