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Kışın zıt anlamlısı nedir? Kış kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#Eğtim#Araştırma#Kışın Zıt Anlamlısı Nedir
Kışın zıt anlamlısı nedir Kış kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Kış kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan kelimelerden birisi olarak bilinmektedir. Kış kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ise oldukça fazla araştırılmaktadır. Kış kelimesinin mevsimlerden birisi olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda kış kelimesinin zıt anlamlıları da bir mevsim olarak ifade edilebilir. Kışın zıt anlamlısı nedir? Kış kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Kış, Türkiye de bulunan dört mevsimden birisi olarak bilinmektedir. Kış mevsiminin zıt anlamlısı ise yaz olarak bilinmektedir. Kış soğuk bir mevsim olarak bilinirken yaz ise sıcak bir mevsim olarak ifade edilebilir.

 Kışın Zıt Anlamlısı Nedir?

 Kış kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimenin yaz olduğu bilinmektedir. Kış ve yaz iki farklı mevsim olarak ifade edilebilir. Soğuk olan kış mevsiminin zıt anlamlı kelimesi ise sıcak olan yaz kelimesi olarak ifade edilebilir.

 Kış Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Kış kelimesi, yılın en soğuk mevsimini ifade etmek için kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Kış mevsiminin zıttı ise en sıcak mevsim olarak bilinen yaz mevsimi olarak ifade edilebilir.

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