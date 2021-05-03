Kişileştirme Nedir Ve Ne Demek? Kişileştirme Tdk Sözlük Anlamı

Kişileştirme kelimesi Türkçe, Osmanlı Türkçesi ve İngilizce olmak üzer üç farklı dilde karşılığı bulunmaktadır. Bu kelimelin her dilde ki anlamı oldukça farklı olsa da ana fikir olarak aynı kapıya çıkmaktadır.

Kişileştirme Nedir ve Ne Demek?

Kişileştirme kelimesi oldukça farklı anlamlarda bulunması mümkün olmaktadır. Fakat genel olarak kişileştirmenin anlamı cansız olan yapı ve varlıkların insan ait olan özellikler ile kaynaştırılması olarak bilinmektedir. Bu bağlam içinde kişileştirmeye örnek vermek gerekir. İse ‘ duvar sanki bana bir şey demek istiyordur, resmen geçmiş karşıma hüzünlü hüzünlü bana bakıyordu’ bu cümlede iki defa kişileştirme yapısı kullanılmıştır.

İlk olarak duvara insan ait olan iki farklı özellikle verilmiştir. İlk olarak duvarın karşısında geçmesi sanki canlı bir yapıdan bahsedilmiş gibi olmaktadır. Diğer yönden hüzünlü hüzünlü bakılması ise daha çok suvarın bir insana ait özellikle yüklenmesi olmaktadır. Bu örnek ile kişileştirmenin iki farklı türü yapılmıştır.

Kişileştirme TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Kişileştirme Türk dil kurumuna göre üç farklı dilde anlamı bulunmaktadır. İlk olarak Osmanlı ve divan edebiyatında kişileştirme daha çok aşk gibi soyut yapılara insan özellikleri ve hayvan özellikleri vermek şeklinde olmaktadır. İngilizce için geçerli olan kişileştirme tanımı ise daha çok sanat alanında tiyatro ile iç içe olmaktadır. Oyun içinde karaktere uygun yapıların ve oynanama özelliklerinin olması kişileştirmeyi meydana getirmektedir.