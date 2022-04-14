Kişi zamiri nedir ve nasıl bulunur? kişi zamiri örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Kişi zamiri ile işaret zamirleri aynı olduğu için sıklıkla birbirine karıştırılır. Kişi zamirleri sadece insanlar için kullanılır. Örneğin:

1- Hasan Amca yarın gelecek. O, yarın gelecek (Kişi Zamiri)

2- Çamaşır makinesi bozuk mu? O bozuk mu? (İşaret zamiri).

Kişi Zamiri Nedir ve Nasıl Bulunur?

ismin yerine geçen ve cümle içerisinde hem özne hem de belirtili nesne olarak kullanılan kelimelere kişi zamiri denir.

Örnekler:

1- Onlar doğum günü partisine biraz geç geleceklermiş.

Onlar - Özne

2- Onları bana uzatır mısın?

Onları - Belirtili Nesne

Cümle içerisindeki kişi zamirlerini bulmak için yükleme ''kim'' ya da ''kimi'' soruları sorulmalıdır.

Örnekler:

1- Onu en son dün akşam gördün?

Kimi gördün? - Onu

2- Gelmişken bize de uğrayın lütfen.

Kime uğrayın - Bize

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Kişi Zamirleri Örnek Cümleler

1- Tekil Şahıs

BEN

Örnek Cümleler

1- Ben de tam seni arayacaktım.

2- geçen akşam kitabın Bende kalmış.

3- Beni görmesine rağmen selam vermemesi beni hem şaşırttı hem de üzdü.

4- Oradaki arkadaşlara benden selam söyleyin.

5- İngiltere'ye gider gitmez beni unuttun.

6- Bensiz günlerin nasıl geçiyor bakalım?

7- İnan ben de seni ve yaşadığımız o güzel günleri çok özledim.

2- TEKİL ŞAHIS

SEN

Örnek Cümleler

1- Sen son zamanlarda bir hayli değiştin ve içine Kapandın.

2- Ben iyiyim asıl seni sormalı.

3- Senden ödünç aldığım dolma kalemi bir türlü bulamıyorum.

4- Seninle yaşadığımız şeylerin her biri çok özel ve kıymetliydi.

5- Senden sonra hayatıma hiç kimse girmedi

6- Sana olan borcumu halen ödeyemediğim için çok mahcubum.

3- TEKİL ŞAHIS

O

Örnek Cümleler

1- Sana onunla ilgili anlatacağım her şey lütfen aramızda sır olarak kalsın.

2- Bana söylediğine göre o da sana çok kızgınmış.

3- Onunla aramızdaki husumeti yüz yüze konuşarak çözebilirsiniz.

4- Akşam O da partiye gelecekmiş.

5- Anahtarlarımı O'nun evinde unuttuğum için geri dönmek zorunda kaldım.

6- Ben onu defterden sildi çok oldu.

4- ÇOĞUL ŞAHIS

BİZ

Örnek Cümleler

1- Biz onunla ta çocukluktan beri arkadaşız.

2- Bizim onunla aramızdaki meselelere başkasının karılmasına müsaade edemeyiz.

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3- Bizim seninle çok eskilere dayanan bir hukukumuz var.

4- Akşam bizde kalırsan güzel bir yemek yer sonra da film izleriz.

5- Senin bizimle ne alıp veremediğin var?

6- İnanın biz de sizi çok özledik.

5- ÇOĞUL ŞAHIS

SİZ

Örnek Cümleler

1- Resmi konuşmaları yapmacık bulduğum için sizli bizli konuşma taraftarı değilim.

2-Ben de fevri davrandığım için şahsım adına sizden özür diliyorum.

3- Şayet vaktiniz varsa size birkaç soru sorabilir miyim?

4- Sizinle bir fotoğraf çektirmemiz mümkün mü acaba?

5- Siz de bizimle partiye gelsenize.

6- Keşke sizinle çok daha eskiden tanışsaydık

6- ÇOĞUL ŞAHIS

ONLAR

Örnek Cümleler

1- Onlarla yüz yüze gelip konuşmadan bu meseleyi halledemeyeceğiz.

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2- Biz de akşam onlara uğramayı planlıyorduk.

3- Onlarla en son geçen hafta perşembe akşamı görüştük.

4- Onların da size selamı var.