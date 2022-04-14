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Kişi zamiri nedir ve nasıl bulunur? kişi zamiri örnek cümleleri ile konu anlatımı

#Kişi Zamiri Nedir#Nasıl Bulunur#Özellikleri
Kişi zamiri nedir ve nasıl bulunur kişi zamiri örnek cümleleri ile konu anlatımı

Arapça kökenli bir sözcük olan zamir kelimesinin ilk anlamı iç ve batındır. Bu kelime dilbilgisinde, öznelerin ve isimlerin yerini tutan adıl anlamında kullanılır. Kelime durumundaki adıllar kendi içerisinde dörde ayrılır. 1- Kişi Zamiri 2- Soru Zamiri 3- Belgisiz Zamir 4- İşaret Zamiri. Kişi zamiri nedir ve nasıl bulunur? Örnek cümlelerle birlikte ayrıntılı bir şekilde derledik.

 

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Kişi zamiri ile işaret zamirleri aynı olduğu için sıklıkla birbirine karıştırılır. Kişi zamirleri sadece insanlar için kullanılır. Örneğin:

 1- Hasan Amca yarın gelecek. O, yarın gelecek (Kişi Zamiri)

 2- Çamaşır makinesi bozuk mu? O bozuk mu? (İşaret zamiri).

Kişi Zamiri Nedir ve Nasıl Bulunur?

ismin yerine geçen ve cümle içerisinde hem özne hem de belirtili nesne olarak kullanılan kelimelere kişi zamiri denir.

Örnekler:

1- Onlar doğum günü partisine biraz geç geleceklermiş.

 Onlar - Özne

2- Onları bana uzatır mısın?

 Onları - Belirtili Nesne

Cümle içerisindeki kişi zamirlerini bulmak için yükleme ''kim'' ya da ''kimi'' soruları sorulmalıdır.

Örnekler:

1- Onu en son dün akşam gördün?

 Kimi gördün? - Onu

2- Gelmişken bize de uğrayın lütfen.

 Kime uğrayın - Bize

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Kişi Zamirleri Örnek Cümleler

1- Tekil Şahıs

BEN

Örnek Cümleler

1- Ben de tam seni arayacaktım.

2- geçen akşam kitabın Bende kalmış.

3- Beni görmesine rağmen selam vermemesi beni hem şaşırttı hem de üzdü.

4- Oradaki arkadaşlara benden selam söyleyin.

5- İngiltere'ye gider gitmez beni unuttun.

6- Bensiz günlerin nasıl geçiyor bakalım?

7- İnan ben de seni ve yaşadığımız o güzel günleri çok özledim.

2- TEKİL ŞAHIS

SEN

Örnek Cümleler

1- Sen son zamanlarda bir hayli değiştin ve içine Kapandın.

2- Ben iyiyim asıl seni sormalı.

3- Senden ödünç aldığım dolma kalemi bir türlü bulamıyorum.

4- Seninle yaşadığımız şeylerin her biri çok özel ve kıymetliydi.

5- Senden sonra hayatıma hiç kimse girmedi

6- Sana olan borcumu halen ödeyemediğim için çok mahcubum.

3- TEKİL ŞAHIS

O

Örnek Cümleler

1- Sana onunla ilgili anlatacağım her şey lütfen aramızda sır olarak kalsın.

2- Bana söylediğine göre o da sana çok kızgınmış.

3- Onunla aramızdaki husumeti yüz yüze konuşarak çözebilirsiniz.

4- Akşam O da partiye gelecekmiş.

5- Anahtarlarımı O'nun evinde unuttuğum için geri dönmek zorunda kaldım.

6- Ben onu defterden sildi çok oldu.

4- ÇOĞUL ŞAHIS

BİZ

Örnek Cümleler

1- Biz onunla ta çocukluktan beri arkadaşız.

2- Bizim onunla aramızdaki meselelere başkasının karılmasına müsaade edemeyiz.

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3- Bizim seninle çok eskilere dayanan bir hukukumuz var.

4- Akşam bizde kalırsan güzel bir yemek yer sonra da film izleriz.

5- Senin bizimle ne alıp veremediğin var?

6- İnanın biz de sizi çok özledik.

5- ÇOĞUL ŞAHIS

SİZ

Örnek Cümleler

1- Resmi konuşmaları yapmacık bulduğum için sizli bizli konuşma taraftarı değilim.

2-Ben de fevri davrandığım için şahsım adına sizden özür diliyorum.

3- Şayet vaktiniz varsa size birkaç soru sorabilir miyim?

4- Sizinle bir fotoğraf çektirmemiz mümkün mü acaba?

5- Siz de bizimle partiye gelsenize.

6- Keşke sizinle çok daha eskiden tanışsaydık

6- ÇOĞUL ŞAHIS

ONLAR

Örnek Cümleler

1- Onlarla yüz yüze gelip konuşmadan bu meseleyi halledemeyeceğiz.

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2- Biz de akşam onlara uğramayı planlıyorduk.

3- Onlarla en son geçen hafta perşembe akşamı görüştük.

4- Onların da size selamı var.

 

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