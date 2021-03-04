Kişi Ne Yaparsa Kendine Yapar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların tüm eylemleri kendilerini etkiler. Başkaları hakkında bir kötülük düşünüyorlarsa bu kötülüğün sonucundan olumsuz olarak mutlaka etkilenirler. İlahi adalet olduğu unutulmamalıdır. Bu sebeple yapılan hareketlerin atılan adımların düşünülerek yapılması oldukça önemlidir.

Kişi Ne Yaparsa Kendine Yapar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar davranışlarının karşılığını mutlaka alırlar. Birine iyilik yaptığınız zaman karşılığında mutlaka iyilik görürsünüz. Eğer insanlara karşı kötülük düşünür ve bunu da eyleme dönüştürürseniz bunun zararını siz de çekersiniz. Kişilerin davranışlarından yine kendileri etkilenir. Bu sebeple kişi ne yaparsa kendine yapar atasözü bu durumu anlatır.

Olgunluğa gelmiş ve akıl melekeleri yerinde olan her insan yaptıklarının sorumluluğunu almalıdır. Birine iyilik ya da kötülük yapması kendi seçimidir ve seçimi her ne olursa olsun bunun sonucunda kendisi de etkilenir.

Kişi Ne Yaparsa Kendine Yapar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bana yaptığı kötülükleri umursamıyorum, kişi ne yaparsa kendine yapar.