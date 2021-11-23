Kişi eki nedir ve türleri nelerdir? Şahıs eki örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Kişi ekleri dil bilgisinde sıklıkla kullanılmakta olan ekler olarak bilinmektedir. Kişi eki aynı zamanda şahıs eki olarak da bilinmektedir. Yüklemin öznesini belirten ek kişi eki olarak ifade edilebilir. Türkçe de şahıs ekleri m, -im, -n, -in, -sin, -k, -iz, -niz, -iniz, -siniz, -ler ve -sinler olarak ifade edilebilmektedir. Şahıs ekleri tekil ve çoğul olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kişi ekleri genel olarak cümlede fiile getirilen ekler olarak bilinmektedir. Kişi ekleri, fiile sorulduğu zaman işin kimin tarafından gerçekleştiğini bildiren ekler olarak da bilinmektedir.

Kişi Eki Nedir ve Türleri Nelerdir?

Kişi eki, cümledeki eylemin kim tarafından yapıldığını ifade etmek için kullanılan ekler olarak bilinmektedir. Kişi ekleri getirildikleri cümlelerin anlamlarını doğrudan etkilemektedir. Kişi eki en temel anlamıyla bir dil bilgisi terimi olarak da ifade edilebilir. Kişi ekleri eylem çekiminde bir şahıs bildirirler. Fiile getirildiği zaman fiili gerçekleştiren kişinin kim olduğuna dair bilgi vermektedir. Kişi ekleri; birinci tekil kişi, ikinci tekil kişi, üçüncü tekil kişi, birinci çoğul kişi, ikinci çoğul kişi olarak da ifade edilebilir. Kişi eklerinin tekil kişi ekleri ve çoğul kişi ekleri olarak ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür.

Kişi eki olarak bilinen ekler tekil ve çoğul olmak üzere farklı şekillerde çekimlenmektedir. Gelen eklere göre ise cümlenin tekil veya çoğul şahıs eki olup olmadığını anlamak mümkün olmaktadır. Şahıs ekleri kelimelere eklendikten sonra duruma göre eklerde farklılaşmalar da meydana gelebilir. Genel olarak ise oluşan farklılıklar büyük ünlü uyumuna bağlı olarak meydana gelmektedir. Genel olarak ise tek ünsüzden meydana gelen şahıs eklerinin kendisinden önce gelen bir ünlü ile birleştiğini söylemek mümkündür. Kişi ekleri ve türleri de cümleye göre farklılık gösterebilmektedir. Bir cümlede kişi ekini bulabilmek için öncelikli olarak fiili bulmak gerekmektedir.

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Şahıs Eki Örnekleri ve Cümleleri ile Konu Anlatımı

Şahıs eki bir fiil çekimi esnasında fiilin kim tarafından yapıldığını gösteren bir ek olduğu söylenebilir. Şahıs ekleri aynı zamanda ek fiil alan fiillerin çekiminde de kullanılabilmektedir. Şahıs ekleri genel olarak fiil kökenli olarak bilinmektedir. Gerçekleştirilen hareketi şahıslara bağlayan ekler, şahıs eki olarak ifade edilebilir

Bakkala doğru gölgeden yürüyordum. / 1. tekil şahıs eki

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Klimayı açtığımız zaman oldukça serinledik. / 1. çoğul şahıs eki

Yemeğe başlamadan önce sen geldin. / 2. tekil şahıs eki

Her zaman aynı hatayı yapıyorsunuz. / 2. çoğul şahıs eki

Şahıs ekleri farklı şekillerde çekimlenebilmektedir. Fiillere getirilen şahıs ekleri işi yapan kişinin kim olduğunu belirtmektedir. Şahıs ekleri ve kişi ekleri aynı manaya gelen kelimeler olarak bilinmektedir. Soru çözerken kişi eki veya şahıs ekini gördüğünüz zaman her ikisinin de aynı anlama geldiğini bilmeniz gerekmektedir.

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Şahıs ekleri sırasıyla; 1. Tekil : -m olarak ifade edilebilir. 2. Tekil : -n olarak bilinmektedir. 3. Tekil : -yoktur- 1. Çoğul : -İz / -k olarak ifade edilebilir. 2. Çoğul : -niz olarak bilinmektedir. Son olarak ise 3. Çoğul : -ler olarak ifade edilebilir. Şahıs ekleri genel olarak fiillere getirilen ekler olarak bilinmektedir. Şahıs ekleri getirildikleri fiilde belirtilen işin kim tarafından gerçekleştirildiğini anlamak için kullanılan eklerdir.