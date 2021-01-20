Kısa devre nedir ve nasıl oluşur? Kısa devre çeşitleri hakkında bilgi

Kısa devre güç hatları ve elektrik devreleri arasında oluşan bir arıza türüdür.

Kısa Devre Nedir ve Nasıl Oluşur?

Kısa devre güç hatları ve elektrik devreleri arasında oluşan bir elektrik devre arızası türüdür. Kısa devre AC ve DC bir akım türünün elektrikli cihaz içerisine ulaşmadan devreye kısa yoldan gitmesidir. Yük ve güç kaynağının uçlarının ters bağlanması veya yanlış olması durumunda kısa devre meydana gelmektedir.

Kısa devrelerin oldukça büyük sonuçları bulunmaktadır. Kısa devre akımı bir anda güç kaynağına, ani bir zarar verebilir. Bu zarar sonucunda yangın ve benzeri durumlar oluşabilir. Elektrik, yapısı gereği her zaman kısa olan yolu seçer. Kısa devre oluşumları ise genel olarak şu şekilde olmaktadır;

Kısa devreler genel olarak yalıtımı tam olmayan veya hasarlı olan yerlerde meydana gelmektedir.

Rüzgarlı ve fırtınalı havalarda hatların birbirine aniden çarpması kısa devre oluşturabilir.

Kabloların yalıtımın eskimesi veya aşırı bir kablo yıpranması kısa devre oluşturabilir.

Kablonun çekim kapasitesinden, daha fazla akım çekmesi.

Prizlerin su ile temas etmesi veya prize ıslak bir şekilde dokunmak.

Kısa Devre Çeşitleri Hakkında Bilgi

Kısa devre çeşitleri arasında en çok bilinenlerden biri üç fazdır. Üç fazda eş zamanlı olarak meydana gelen sorunlara bu isim verilmektedir. Genel olarak fabrika ve iş yerlerinde bu tarz problemler görülür.

Ev gibi alanlarda bu tarz bir problemle sıkça karşılaşılmaz. Faz-nötr problemli kısa devre ise aktif olan hat üzerinden gerçekleşir. Genel olarak evlerde sıkça görülür ve yangına sebep olur. Faz-faz problemi ise iki aktif hat içerisinde meydana gelir. Bu tarz durumlar belirli sistemlerle kolay bir şekilde çözülebilir. Kısa devreyi önlemek için tercih edebileceğiniz yöntemler ise şu şekildedir;

Fişi aşırı yüklememek.

Kaliteli elektrik ekipmanları kullanmak.

Televizyon gibi cihazları sürekli olarak fişten çıkarmak.

Gevşek olmayan, kaliteli fişler kullanmaktadır.

Sıfır kurumlarda güvenilir kişilere, kaliteli bir şekilde tesisatı yaptırmak.

Binanın elektrik tesisatını en 5 yılda bir kontrol ettirmek.

Su gibi aşırı nemli yerlere elektrik tesisatı yapmamak.

Akım kapasitesine göre doğru ve kaliteli kablolar kullanmak.