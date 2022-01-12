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Kış sebzeleri nelerdir? Kış sebzeleri ne zaman ve nasıl ekilir

#Kış Sebzeleri#Lahana#Turp
Kış sebzeleri nelerdir Kış sebzeleri ne zaman ve nasıl ekilir

Sebzeler yaz ve kış olmak üzere iki ana dalda incelenirler. Kış mevsiminde kış sebzelerinin neler olduğu merak edilmektedir. Kış sebzeleri ülkemizde de yetişen sebzelerdir. Bu sebzelerin üretiminde ülkemiz pay sahibidir. Aynı zamanda ihracatta da yine kış sebzeleri öndedir. Son günlerde kış sebzelerinin özellikleri ve bu sebzelerin adlarının ne olduğu araştırılmaktadır. Peki, kış sebzeleri nelerdir? Kış sebzeleri ne zaman ve ne nasıl ekilir tüm detayları ile derledik.

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Kış mevsimi geldiğinde kış sebzelerinin mutlaka tüketilmesi gerekmektedir. Kış sebzelerin tüketilmesi hastalıklara karşı da bağışıklık direncini oluşturur.

 Kış Sebzeleri Nelerdir?

 1) Lahana

 Kış sebzeleri denildiği zaman akla ilk gelen sebzelerdendir. Lahana halk arasında kelem olarak da bilinmektedir. Turpgiller familyasına mensup olan lahana geniş ve kalınca bir yapısı bulunmaktadır. Lahananın birçok türü bulunmaktadır. Lahana içerisinde yoğun miktarda C ve B vitamini bulunmaktadır.

 2) Turp

 Turpgiller familyasının başında yer almaktadır. Sebze olarak en çok tüketilen bitki türleri arasındadır. Kara turp ve kırmızı turp gibi çeşitleri yer almaktadır. Turp depo gövdeli olan bitkilerdendir. Üretiminde tam güneşe ve ışığa ihtiyaç vardır. Kumlu topraklarda üretimi yapılmaktadır.

 3) Ispanak

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 Yoğun demir içeren bir sebzedir. Ispanak ülkemizde de en çok tüketilen kış sebzelerinin başında yer almaktadır. Çok sayıda çiçekli olan tek yıllı otsu bitkilerden olan ıspanak çift çenekli bitkilerdendir.

 4) Pırasa

 Pırasa kış sebzesidir. Bu sebzenin en önemli özelliği ise her mevsim yetişebilmesidir. Fakat kış mevsiminde daha hızlı yetişir. Pırasanın birçok türü bulunmaktadır. Özellikle Çin ülkesine ait Çin pırasası bulunmaktadır.

 5) Brokoli

 Lahanagiller ailesine mensup bir bitkidir. Brokoli İtalya yarımadası ile özdeşleşmiştir. İtalya'da brokoli yetiştiriciliği oldukça yaygındır. Haşlanmış şekilde yapılan sebze yemeği bulunmaktadır. Kışın en çok tüketilmesi tavsiye edilen sebzeler arasında yer almaktadır.

 6) Pancar

 Bilimsel adı Beta vulgaris olarak bir sebzedir. Kapalı tohumlular bitkilerinden bir tanesi olan pancar ıspanakgiller familyasına mevcuttur. Pancar çift çenekli bitkilerden bir tanesidir.

 7) Karnabahar

 Karnabahar da turpgiller ailesine mensuptur. Lahana yaprağına benzeyen bir türü bulunmaktadır. Doğu Akdeniz bölgesinde de yetişmektedir. Karnabahar fosfor ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Lahanaya benzer bir görüntüsü bulunmaktadır.

 Kış Sebzeleri Ne Zaman ve Nasıl Ekilir?

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 Kış sebzeleri özellikle kış aylarında ekilir. Dolayısıyla ocak, şubat, mart ve aralık aylarında kış sebzesini ekebilirsiniz. Bunun için kumlu ya da humuslu toprakları tercih edebilirsiniz.

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#Kış Sebzeleri#Lahana#Turp

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