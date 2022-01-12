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Kış meyveleri hangileridir ve isimleri nelerdir? Kış meyvelerinin özellikleri ve faydaları

#Kış Meyveleri#Elma#Portakal
Kış meyveleri hangileridir ve isimleri nelerdir Kış meyvelerinin özellikleri ve faydaları

Meyveler hem kış aylarında hem de yaz ayların da sevilerek tüketilmekte ve bir çok fayda sağlamaktadır. Kış aylarının gelmesi ile birlikte kış meyveleri araştırılmaya başlanmıştır. Kış meyveleri hangileridir ve isimleri nelerdir? Kış meyvelerinin özellikleri ve faydaları nelerdir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Yaz ayında meyve çeşidi daha fazla olsa bile kış aylarında da sağlıklı olmak için meyve tüketmek oldukça önemlidir. Hem meyvelerin sağladığı yararlar için hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kış aylarında da meyve tüketmek lazımdır.

 Kış Meyveleri Hangileridir ve İsimleri Nelerdir?

 Kış meyveleri, yaz aylarında ki meyveler kadar fazla çeşide sahip değildir. Her meyveyi ve sebzeyi mevsiminde tüketmek gerekmektedir. Mevsiminde tüketilen meyvelerin ise organik olması oldukça önemlidir. En fazla vitamin içeren yiyecekler arasında meyveler de yer almaktadır.

 Kış aylarının başlaması ile birlikte kış meyveleri de artmaya başlamıştır. Kış meyveleri denildiği zaman başlıca sayılabilecek olan meyveler şu şekildedir.

Elma

Armut

Portakal

Limon

Mandalina

Greyfurt

Ayva

Muz

Nar

Kestane

Kivi

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Kış aylarında soğuklardan ve hastalıklardan korunmak için meyve tüketiminin büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. Tüketilen tüm meyvelerin farklı bir faydası bulunduğu için meyveleri tüketirken çeşitliliğe de özen gösterilmesi gerekmektedir. Tek tip meyve tüketimi ise önerilmemektedir.

 Kış Meyvelerinin Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

 Kış meyvelerinin hepsinin sağladığı farklı bir takım faydaları mevcuttur.

Elma: Yüksek oranda B vitamini içeren bir meyve olarak ifade edilebilir. İçerisinde bulunan yüksek antioksidanlar ise vücudu hastalıklardan koruyucu bir özelliğe sahiptir.

Armut: Yüksek oranda lif içerdiği bilinmektedir. Bu bakımdan da sindirime yardımcı bir özelliğinin olduğunu söylemek mümkündür. Sindirim sistemini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda hızlı kilo vermeyi kolaylaştırıcı bir etkisinin de olduğunu söylemek mümkündür.

Portakal: Kalp sağlığı için oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Cildin yaşlanmasını engelleyici bir etkiye sahiptir. Kan basıncını dengeler ve kötü kolesterolü düşürür. Böbrek taşı oluşumunu engelleyici bir özelliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Limon: Yağ yakıcı özelliği ile bilinmektedir. Limon solunum yollarına son derece iyi gelmektedir. Yüksek tansiyona da iyi geldiği ve düşürücü bir etkisinin bulunduğu da söylenebilir.

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Mandalina: Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Kansere karşı koruyucudur. Kemik erimesini engelleyici bir özelliği bulunmaktadır. Yüksek kan basıncına iyi gelmektedir.

Greyfurt: Yüksek oranda antioksidan içeren greyfurt, bağışıklığı yükseltici bir etkiye sahiptir. Göz sağlığına iyi gelir. Kas ve iskelet sistemi için koruyucu özelliktedir. Zayıflamaya yardımcı bir özelliği bulunmaktadır.

Ayva: Saçların uzamasına ve cildin genç kalmasına fayda sağlamaktadır. Kilo vermeyi kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Kanser riskine karşı koruyucudur. Sindirim sistemini çalıştırır.

Muz: Mide hastalıklarına karşı iyi gelen bir meyvedir. Kan basıncını düzenler. Cildi güzelleştirici bir etkisinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Seretonin hormonunun salgılanmasını sağlayarak tüketen kişiye mutluluk verir.

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Nar: Kalbe oldukça iyi geldiği bilinmektedir. Kan dolaşımını hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Kalp krizi riskine karşı koruyucu bir özelliği bulunmaktadır. İçerisinde çok fazla vitamin bulunmaktadır. Tom tutucu özelliğinin olduğunu söylemek mümkündür.

Kestane: İçerisinde C, B1 ve B2 vitaminleri bulunmaktadır. Unutkanlığı önleyici bir özelliği bulunmaktadır. Yüksek ateşi düşürmek içinde kestane tüketimi önerilmektedir. Tok tutucu özelliğe sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kivi: Yüksek oranda C vitamini içermektedir. Sindirime yardımcı olmaktadır. Astım hastalarına iyi geldiği bilinmektedir. İçerisinde bulunan folat sebebiyle hamilelerin tüketmesi tavsiye edilmektedir. Kalp sağlığını koruyucu bir etkisinin bulunduğunu söylemek de mümkündür.

 

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#Kış Meyveleri#Elma#Portakal

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