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Haber Giriş: 27.04.2021 - 03:47 | Son Güncelleme:

Kırşehir plaka kodu kaçtır? Kırşehir ve ilçelerinin plaka harfleri

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Kırşehir plaka kodu kaçtır? Kırşehir ve ilçelerinin plaka harfleri

Trafiğe çıkıldığında, yollarda görülen her türlü aracın ön ve arka bölümlerinde bir plaka bulunur. Bu plakalar, aracın kimliği olma özelliği taşır. Plakaların en başında bulunan iki rakamdan oluşan kod ise, aracın hangi ile kayıtlı olduğunu gösterir. Sizin için Kırşehir plaka kodu kaçtır? Kırşehir ve ilçelerinin plaka harfleri konu başlıklarını derledik.

Türkiye'deki her ilin kendisine ait bir plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodunun yanı sıra ilgili ile bağlı olan ilçelerin de kendisine özel plaka harfleri bulunmaktadır. Bu plaka harfleri, aracın kayıtlı olduğu ilin hangi ilçesinin kayıtlarında yer aldığını gösterir.

 Kırşehir Plaka Kodu Kaçtır?

 Kırşehir ilinin plaka kodu 40'tır. Aracın üzerinde bulunan plakada 40 rakamını gördüğünüzde, o aracın Kırşehir iline kayıtlı olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu plakalar sayesinde aracın kaybolması, kaza yapması gibi çeşitli durumlarda bulunmasını ve kime ait olduğunun belirlenmesinin yanı sıra hangi ile kayıtlı olduğu anlaşılabilmektedir.

 Kırşehir ilinin merkez ilçesi de dahil olmak üzere 7 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler ise; Akçakent, Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe, Kaman, Mucur ve Kırşehir merkez ilçesidir. Bu ilçelerden Kırşehir merkez ilçesi, Kaman ilçesi, Mucur ilçesi ve Çiçekdağı ilçesine ait plaka harfleri bulunmaktadır. Bunlar aşağıda liste halinde verilmektedir.

 Kırşehir ve İlçelerinin Plaka Harfleri

 Kırşehir Merkez İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 40 DA 001 – 40 DZ 999

 - 40 T 8000 – 40 T 9999

 - 40 AC 001 – 40 AZ 999

 - 40 J 8000 – 40 J 9999

 - 40 EA 001 – 40 EZ 999

 - 40 K 8000 – 40 K 9999

 - 40 K 0001 – 40 K 4999

 - 40 S 0001 – 40 S 4999

 - 40 M 0001 – 40 M 4999

 - 40 S 8000 – 40 S 9999

 - 40 M 8000 – 40 M 9999

 - 40 T 0001 – 40 T 4999

 Kırşehir'in Kaman İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 40 J 5000 – 40 J 5999

 - 40 T 5000 – 40 T 5999

 - 40 KA 001 – 40 KZ 999

 - 40 K 5000 – 40 K 5999

 - 40 S 5000 – 40 S 5999

 - 40 M 5000 – 40 M 5999

 Kırşehir'in Mucur İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 40 LA 001 – 40 LB 999

 - 40 J 6000 – 40 J 6999

 - 40 M 6000 – 40 M 6999

 - 40 K 6000 – 40 K 6999

 - 40 T 6000 – 40 T 6999

 - 40 S 6001 – 40 S 7000

 Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesi Plaka Harf Grupları:

 - 40 J 7000 – 40 J 7999

 - 40 M 7000 – 40 M 7999

 - 40 K 7000 – 40 K 7999

 - 40 S 7000 – 40 S 7999

 - 40 NA 001 – 40 NZ 999

 - 40 T 7000 – 40 T 7999 

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