Kırşehir plaka kodu kaçtır? Kırşehir ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye'deki her ilin kendisine ait bir plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodunun yanı sıra ilgili ile bağlı olan ilçelerin de kendisine özel plaka harfleri bulunmaktadır. Bu plaka harfleri, aracın kayıtlı olduğu ilin hangi ilçesinin kayıtlarında yer aldığını gösterir.

Kırşehir Plaka Kodu Kaçtır?

Kırşehir ilinin plaka kodu 40'tır. Aracın üzerinde bulunan plakada 40 rakamını gördüğünüzde, o aracın Kırşehir iline kayıtlı olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu plakalar sayesinde aracın kaybolması, kaza yapması gibi çeşitli durumlarda bulunmasını ve kime ait olduğunun belirlenmesinin yanı sıra hangi ile kayıtlı olduğu anlaşılabilmektedir.

Kırşehir ilinin merkez ilçesi de dahil olmak üzere 7 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler ise; Akçakent, Akpınar, Çiçekdağı, Boztepe, Kaman, Mucur ve Kırşehir merkez ilçesidir. Bu ilçelerden Kırşehir merkez ilçesi, Kaman ilçesi, Mucur ilçesi ve Çiçekdağı ilçesine ait plaka harfleri bulunmaktadır. Bunlar aşağıda liste halinde verilmektedir.

Kırşehir ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Kırşehir Merkez İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 40 DA 001 – 40 DZ 999

- 40 T 8000 – 40 T 9999

- 40 AC 001 – 40 AZ 999

- 40 J 8000 – 40 J 9999

- 40 EA 001 – 40 EZ 999

- 40 K 8000 – 40 K 9999

- 40 K 0001 – 40 K 4999

- 40 S 0001 – 40 S 4999

- 40 M 0001 – 40 M 4999

- 40 S 8000 – 40 S 9999

- 40 M 8000 – 40 M 9999

- 40 T 0001 – 40 T 4999

Kırşehir'in Kaman İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 40 J 5000 – 40 J 5999

- 40 T 5000 – 40 T 5999

- 40 KA 001 – 40 KZ 999

- 40 K 5000 – 40 K 5999

- 40 S 5000 – 40 S 5999

- 40 M 5000 – 40 M 5999

Kırşehir'in Mucur İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 40 LA 001 – 40 LB 999

- 40 J 6000 – 40 J 6999

- 40 M 6000 – 40 M 6999

- 40 K 6000 – 40 K 6999

- 40 T 6000 – 40 T 6999

- 40 S 6001 – 40 S 7000

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesi Plaka Harf Grupları:

- 40 J 7000 – 40 J 7999

- 40 M 7000 – 40 M 7999

- 40 K 7000 – 40 K 7999

- 40 S 7000 – 40 S 7999

- 40 NA 001 – 40 NZ 999

- 40 T 7000 – 40 T 7999