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HaberlerEğitim HaberleriKırşehir lise taban puanları 2021! Kırşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
GeriEğitim Kırşehir lise taban puanları 2021! Kırşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
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Eğitim
Haber Giriş: 21.06.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Kırşehir lise taban puanları 2021! Kırşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Kırşehir lise taban puanları 2021! Kırşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavını tamamlayan öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Kırşehir'de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kırşehir LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Kırşehir'deki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kırşehir'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150447,73921,920,01
KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Ahi Evran Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170403,43917,271,94
KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120394,99228,761,58
KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150363,24115,963,67
KIRŞEHİR / MERKEZ / Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120297,615138,182,52
KIRŞEHİR / MERKEZ / Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120297,40638,273,68
KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30263,059355,414,53
KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30249,344963,6116,73
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