Kırşehir lise taban puanları 2021! Kırşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Kırşehir'deki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kırşehir'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
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|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|447,7392
|1,92
|0,01
|KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|403,4391
|7,27
|1,94
|KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|394,9922
|8,76
|1,58
|KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|363,241
|15,96
|3,67
|KIRŞEHİR / MERKEZ / Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|297,6151
|38,18
|2,52
|KIRŞEHİR / MERKEZ / Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|297,406
|38,27
|3,68
|KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|263,0593
|55,4
|14,53
|KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|249,3449
|63,61
|16,73