Kırşehir lise taban puanları 2021! Kırşehir LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Kırşehir'deki liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Kırşehir'deki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...



TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ



Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.





Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 447,7392 1,92 0,01 KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 403,4391 7,27 1,94 KIRŞEHİR / KAMAN / Kaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 394,9922 8,76 1,58 KIRŞEHİR / MERKEZ / Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 363,241 15,96 3,67